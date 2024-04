Coppola a Cannes con “Megalopolis“, il film atteso 40 anni

Megalopolis, il film di Francis Ford Coppola rimasto per 40 anni nel cassetto, debutterà in concorso il 17 maggio a Cannes dopo una "febbrile competizione" tra gli organizzatori del festival francese con quelli di Venezia e di Toronto. Megalopolis è atteso in autunno nelle salle. Le riprese, travagliate come spesso con i film di Coppola da tensioni sul set, licenziamenti, ritardi e drammi sui costi di produzione, si sono concluse l’anno scorso. "È un progetto a cui lui guardava da tempo e che ha realizzato indipendentemente, da vero artista", aveva detto la scorsa settimana a Variety il direttore di Cannes, Thierry Fremaux, alludendo ai circa 120 milioni di dollari che, a fine carriera, l’85enne regista del Padrino ha sborsato di tasca sua. Megalopolis ha un cast di eccezione – fra gli altri Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman – e Coppola scrisse la sceneggiatura, in cui un architetto vuole ricostruire una utopica New York City dopo un disastro devastante, negli anni Ottanta, ispirandosi alle epopee dell’antica Roma.