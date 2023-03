I dieci concerti rock 2023 da non perdere la prossima estate

L’estate del 2023 segnerà l’esplosione definitiva degli eventi di musica live dopo due anni di stop per la pandemia e dopo la ripresa del 2022. La lista dei concerti rock 2023 più attesi è davvero importante. Innanzitutto torneranno i grandi protagonisti dei live dello scorso anno: Vasco (2 giugno, Stadio Romeo Neri, Rimini; 6, 7, 11 e 12 giugno a Bologna, Stadio Dall'Ara; 16 e 17 giugno a Roma, Stadio Olimpico; 22 e 23 giugno a Palermo, Stadio Barbera; 28 e 29 giugno, Salerno, Stadio Arechi); Ligabue (5 luglio a San Siro, a Milano e il 14 luglio all'Olimpico, a Roma) Imagine Dragons (5 agosto al Circo Massimo di Roma). Ma sul palco dei concerti rock 2023 saliranno almeno altri 10 Big tra solisti e band imperdibili. Kiss Sul palco di Piazza Napoleone, a Lucca, il 29 giugno saliranno i KISS (Starchild, Demon, Spaceman e Catman), leggendaria rock band che quest’anno celebra i suoi 50 anni di carriera. Il loro è uno dei concerti rock 2023 più attesi dell’estate per le loro canzoni di successo irresistibilmente orecchiabili eseguite in mezzo a spettacoli teatrali pieni di fuoco ed esplosioni. Bruce Springsteen & The E-Street Band ...