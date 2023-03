A Parigi con pinne, fucile e occhiali: "Presto faremo il bagno nella Senna"

Il rendering della Senna, agghindata per i Giochi olimpici del 2024

Parigi, 27 marzo 2023 - Per i sindaci di Parigi, vai a sapere perché, fare il bagno nella Senna è sempre stato l’obiettivo assoluto, la meta suprema, quasi la consacrazione di un trionfo: una sfida impossibile, considerando i milioni di batteri e le migliaia di pantegane che vi navigano indisturbate dalla Bastiglia alla Tour Eiffel… Il primo a tentare la prova fu Jacques Chirac: "Vi prometto che entro tre anni nuoterò nelle acque della Senna", disse durante la campagna elettorale del 1988. Non sappiamo se le sue parole ebbero un peso sull’esito del voto, ma sta di fatto che venne eletto e lasciò l’Hotel de Ville per trasferirsi all’Eliseo. Naturalmente non mantenne la promessa: o meglio, tentò di farlo venti anni più tardi, in una gelida mattina di novembre, quando si calò in acqua in costume da bagno davanti ai turisti sbalorditi che passeggiavano sul quai Conti. L’esperienza fu breve: l’allora ottantenne presidente venne rapidamente tratto in salvo dalla Brigata fluviale e consegnato alla burbera moglie Bernadette, che gliene disse di tutti i colori. Dopo Chirac un altro sindaco, il socialista Bertrand Delanoë, vagheggiò l’idea di rendere "potabile" la Senna. Disse perfino che secondo le analisi la varietà dei pesci in...