Come fare ordine in cameretta, la guida anti caos

Le camerette dei bimbi possono apparire come dei piccoli reami creativi all’insegna della magia e della fiaba quando sono ben ordinate. Diversamente, spesso regna il caos. Certo, non è semplice rassettare e riorganizzare ogni volta gli spazi in mezzo a giochi e divertimenti. Sono tanti i genitori, i nonni e gli zii che si chiedono come riordinare i giochi dei bambini al meglio, anche per agevolare i loro momenti ludici e didattici, oltre che per rendere più serena la condivisione sotto lo stesso tetto domestico. Con qualche piccolo accorgimento tutto può essere più semplice e agevole e far guadagnare tempo e fatica.

Indicazioni preliminari

Per quanto riguarda il luogo dove riporre i giocattoli, si possono utilizzare vari tipi di ceste porta-giochi, cassettiere in plastica, contenitori a scomparsa e contenitori pieghevoli. Per sapere come riordinare i giochi dei bambini è utile anche prendere in considerazione l’idea di dedicare un’area della casa solo a quello, delimitando una porzione della cameretta, anche solo con un maxi-tappeto ad hoc, che rende tutto più accogliente. Ulteriore soluzione salva-spazio potrebbe essere un letto contenitore, apprezzato per lo stesso motivo anche per le stanze da letto degli adulti, da riempire a sua volta con sacchetti, scatole e organizer. Gli oggetti che non sono più utilizzati o comunque non sono tirati fuori quotidianamente – come i giochi da spiaggia, per esempio – possono essere conservati in armadi o garage, oppure in scatole se le dimensioni della stanza e dell’abitazione sono ristrette.

Peluche

Figli e nipoti adorano i loro amici morbidi e rassicuranti e non se ne separerebbero mai. Si potrebbero mettere 4 o 5 peluche preferiti dai piccoli lasciandoli sul letto. Gli altri possono essere raccolti in una cesta alla loro portata, così che possano prendere di volta in volta quelli che amano.

Se ci sono mensole o scaffali nella stanza, si possono disporre anche qua e là, pure per dare un tocco di colore e vivacità senza creare ammassamenti. Analoghe indicazioni valgono anche per bambole e bambolotti, per i quali, allo stesso modo, possono essere usati cestoni e mensole.

Disegno

Quando i piccoli scoprono la passione per il disegno, album e, ancora di più, gessetti, matite, pennarelli e colori possono finire ovunque. Se nella stanza ci sono dei tavolini, si può organizzare lì il materiale per disegnare, con fogli e cartoncini sulla superficie e strumenti di disegno in tazze o bicchieri colorati accanto. In alternativa, si possono riporre i vari oggetti in cassetti, usando raccoglitori per i fogli e astucci per matite e pennarelli, avendo tutto a disposizione facilmente se e quando occorre.

Costruzioni

È successo a tanti: si cammina per casa e nella cameretta della prima infanzia e inavvertitamente si pesta qualche pezzo componibile delle classiche costruzioni molto amate da tanti bambini. Stessa cosa con i modellini di automobili e veicoli vari, robottini e altri personaggi dell’immaginario collettivo dell’infanzia in miniatura. Per evitare pericoli anche più seri per i piccini, sarebbe bene riporre le costruzioni in scatole ben chiuse, preferibilmente colorate e allegre per decorare la cameretta, oppure nasconderle internamente ai mobili, in modo che ci sia non solo ordine, ma sicurezza.

Puzzle

I puzzle andrebbero tenuti ben separati gli uni dagli altri e conservati con cura nelle scatole originali, assicurandosi che ogni tessera sia riposta correttamente dopo l'uso. Si può anche dedicare un contenitore o uno scomparto specifico di un armadio a giochi simili composti da schede e carte. In questo modo, i piccoli sapranno sempre dove trovare e riporre i loro giochi preferiti.

Libri

Oltre a capire come riordinare i giochi dei bambini, va fatta mente locale anche per quello che riguarda i libri dell’infanzia, una risorsa preziosa. Per tenere i testi ordinati e facili da trovare, può essere utile tenerli insieme su uno o più scaffali. Si possono organizzare i vari titoli per argomento, colore o tipologia. Se i volumetti sono tanti, si può valutare l'idea di conservarne alcuni in scatole o mobili, effettuando periodicamente una rotazione per offrire sempre nuove letture avventurose senza sovraccaricare lo spazio disponibile.