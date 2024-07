Come pulire il forno con rimedi naturali

Pulire il forno non è un compito domestico semplice e piacevole, ma va fatto per mantenere il dispositivo sicuro e ben igienizzato. Sul mercato sono disponibili molti prodotti per la pulizia di questo elettrodomestico, tuttavia va fatta una scelta oculata.

Prodotti naturali ed ecologici

Sarebbe meglio evitare sgrassatori inquinanti che possono lasciare residui tossici all'interno dell’apparecchio, compromettendo gli alimenti durante le cotture successive. Conviene optare per prodotti ecologici e biodegradabili, che offrono un potere pulente pari o superiore a quelli classici e industriali, senza però lasciare residui potenzialmente nocivi.

Bicarbonato

Per rimuovere residui di grasso, macchie e tracce di sporco ostinato si può preparare una pasta abrasiva mixando una tazza di acqua, una di sale grosso e una di bicarbonato. Si applica poi la miscela sulle parti da pulire e sulle pareti del forno e la si lascia agire per circa un'ora. Va poi rimossa delicatamente con un panno umido.

Aceto

Un altro metodo prevede di far scaldare in una pentola d'acciaio dell’acqua e un bicchiere abbondante di aceto di mele o di vino. Quando l'acqua inizia a bollire, la pentola va messa nel forno, preriscaldato a 100 gradi. La si lascia nell’elettrodomestico per circa un quarto d’ora o venti minuti, dopodiché si usa una spugnetta abrasiva imbevuta della stessa soluzione di acqua e aceto usata prima, facendo attenzione a non danneggiare le superfici.

Limone

Per eliminare i cattivi odori dal forno, il limone è un'ottima soluzione naturale. Chi è esperto di pulizie da fare con rimedi casalinghi consiglia, per esempio, di spremere tre limoni in un contenitore e di scaldarli nel forno preriscaldato a 100 gradi. Va poi spento il forno lasciando al suo interno il succo di limone: in questo modo il concentrato dell’agrume assorbirà i cattivi odori e rilascerà una fragranza fresca e piacevole. Se lo sporco non è troppo ostinato, si può anche strofinare direttamente il limone sulle pareti del forno.

Per il microonde

Per quanto riguarda il forno a microonde serve una pulizia ancora più frequente rispetto al forno elettrico tradizionale, poiché il primo di solito viene utilizzato più volte al giorno. Si fa sciogliere in una ciotola d'acqua del detergente neutro e si scalda il composto nel microonde per 5 minuti alla massima temperatura. Una volta terminato questo passaggio, attendendo che l’apparecchio torni tiepido, o a temperatura ambiente, si puliscono le pareti del dispositivo con una spugnetta. Bisogna lavare bene il piatto girevole posizionato al centro. Come alternativa si può usare una ciotola con acqua, un bicchiere di aceto, un limone tagliato a metà o due cucchiai di bicarbonato. Si scalda tutto alla massima temperatura per 5 minuti, si lascia agire il vapore, poi si sciacqua e si asciuga il forno.