Zendaya, identikit della star prodigio di Hollywood

Sicuramente nel suo caso possiamo dirlo: è nata una stella. E mese dopo mese l’attrice sta facendo ogni scelta più opportuna e adatta alla sua carriera. Parliamo di Zendaya che, tra il triangolo amoroso incentrato sul tennis di Luca Guadagnino "Challengers" e l'interpretazione di Chani al fianco di Paul di Timothée Chalamet in "Dune: Part Two" di Denis Villeneuve, ha dominato il 2024.

Da “Euphoria” a “Dune 2”, la carriera dell’attrice prodigio

Esplosa a livello internazionale grazie alla serie “Euphoria”, Zendaya ha raccontato che è stato semplice per lei entrare nel ruolo della serie tv ma è stato estremamente difficile scrollarselo di dosso: “Rue mi cade addosso. Non ci penso più di tanto. È come dire, 'Oh, ora è qui”. E ha rivelato che non è stato così facile dedicarsi anima e corpo al progetto: “Sì e no. Anche se è stato emotivamente e fisicamente estenuante, è stato molto gratificante. Ne ero così orgogliosa. Ha creato un legame con le persone…". Da anni si parla di una terza stagione e lei stessa lo conferma: “"Dovremmo fare un'altra stagione. Ne ho fatte solo due, ma sembrano cinque. Una stagione di "Euphoria" è tipo, "Uff!" Ho ancora le cicatrici di Rue". Ma la sua performance le è valsa un Primetime Emmy come "Migliore attrice protagonista in una serie drammatica". Il suo personaggio ha vissuto attacchi di panico, presenta un forte disturbo da deficit di attenzione e un disturbo ossessivo compulsivo. Inoltre è convinta di non poter vivere senza fare uso di droghe, nonostante sia sopravvissuta a un'overdose. Un ruolo sicuramente intenso da portare sul piccolo schermo ma che le ha portato anche molte soddisfazioni personali e lavorative.

Al cinema, oltre a “The Greatest Showman”, l’abbiamo vista tra i protagonisti della saga di Spider-Man e recitare nei primi due capitoli di Dune, entrambi un grande successo al botteghino internazionale. Inoltre è stata apprezzata nel film di Luca Guadagnino, “Challengers”, promosso dalla critica e con un incasso mondiale di 95 milioni di dollari rispetto a un budet di 55 milioni. E ha raccontato: “Mi è stata inviata la sceneggiatura di "Challengers” da Amy Pascal. In realtà ho fatto una lettura di scena simulata a casa del mio agente, perché tutti sanno che sono pessima a leggere le sceneggiature, mi distraggo. È difficile mantenere la mia attenzione su una cosa. L'ho adorato. È stato straziante, ma anche divertente, sexy, sullo sport ma non proprio sullo sport. Ed era un personaggio femminile che sembrava molto sfacciato. Non è che l'infortunio l'abbia resa così; è semplicemente quella che è. E poi l'abbiamo mandata a Luca Guadagnino”.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, Zendaya ha una casa a Los Angeles e un condominio a Brooklyn. È vegetariana ("La mia ragione principale per essere vegetariana è che amo gli animali, sicuramente non perché amo le verdure") e ha una relazione con l’attore che è stato co-protagonista di Spider-Man, Tom Holland. I due hanno ufficializzato la loro relazione, per la prima volta, nel novembre del 2021.