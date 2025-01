Netflix, cosa c’è di nuovo nel 2025: i titoli principali

«Non siete pronti per quello che vi aspetta». Netflix ha fatto le cose in grande presentando dall’Egyptian Theatre di Los Angeles «Next on Netflix», un assaggio dei titoli che vedremo nei prossimi mesi. Un evento globale presieduto da Bela Bajaria, responsabile dei contenuti della piattaforma, al quale erano collegati virtualmente Paesi di tutto il mondo, dalla Danimarca al Messico, Italia compresa. «Non abbiamo mai avuto paura di prendere rischi, per questo non abbiamo mai smesso di investire. Dobbiamo essere la versione migliore di tutto, dalle serie ai film ai videogiochi», sottolinea Bajaria che ha annunciato l'apertura di due case Netflix e l'esordio a Broadway. «La creatività non è morta, né per noi né per i creatori con cui lavoriamo. Il 2025 è l'anno più importante di sempre».

Tra il film e le serie internazionali che ci aspettano «Frankenstein» di Guillermo del Toro - «È nella mia testa fin da quando ero bambino» - che ha presentato la pellicola disponibile nell'autunno 2025 dalla sua casa/museo dedicata al personaggio nato dalla penna di Mary Shelly. Ben Affleck, invece, ha svelato le prime immagini di «Rip», crime thriller che lo vede al fianco di Matt Damon mentre i fratelli Duffer hanno mostrato il dietro le quinte dell'ultima stagione di «Stranger Things» - «È la più grande e ambiziosa. Speriamo che la passione che ci abbiamo messo sia trasmessa sullo schermo» - oltre ad annunciare due nuovi show di cui sono produttori esecutivi: «The Boroughs» e «Something Very Bad Is Going To Happen». Da segnare sul calendario la data di uscita dell'ultimo capitolo di «Squid Game»: 27 giugno 2025. Sempre nel corso dell'anno vedremo il ritorno di Jeanna Ortega in «Mercoledì 2».

E in Italia? «È un anno molto importante», confida Tinny Andreatta, vicepresidente dei contenuti italiani. «Festeggiamo i primi 10 anni con l’offerta italiana più ricca di sempre lanciando per la prima volta più di un titolo originale al mese oltre ad aumentare il numero di film italiani che escono su Netflix dopo l'uscita in sala. Il frutto del nostro lavoro è racchiuso in 4 parole chiave: sfida, cambiamento, coraggio, ambizione». Primo titolo annunciato «Motor Valley», serie con Luca Argentero e Giulia Michelini in arrivo nel 2026 dove drama ed action si fondono sullo sfondo del campionato italiano di Gran Turismo. Si prosegue con «Maschi Veri». Quattro uomini di oggi - Pietro Sermonti, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Francesco Montanari - alle prese con una nuova consapevolezza femminile che li costringe a rimettersi in gioco. Tra i titoli più attesi l'adattamento del capolavoro di Tomasi di Lampedusa: «Il gattopardo».

Tra le protagoniste, al fianco di Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli - «Il mio personaggio farà un percorso di crescita personale nel quale cercherà di creare il proprio destino» - e Deva Cassel - «Angelica usa la propria bellezza e femminilità per realizzare i desideri del padre per poi rendersi più indipendente da lui» -. Di grande impatto le prime immagini de «Il mostro», serie diretta da Stefano Sollima e creata a quattro mani con Leonardo Fasoli dedicata agli omicidi di uno dei serial killer più violenti del nostro Paese: il mostro di Firenze.