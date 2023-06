‘The Witcher’, la terza stagione arriva su Netflix divisa in due parti

La terza stagione di ‘The Witcher’ sta per arrivare su Netflix. Quest’estate saranno rilasciati in tutto 8 nuovi episodi della serie fantasy con Henry Cavill, suddivisi in due volumi. La prima parte uscirà il 29 giugno con i primi 5 episodi, la seconda, invece, composta da 3 puntate, sarà disponibile dal 27 luglio.

La saga

La serie ‘The Witcher’ si basa sulla saga letteraria dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, che ha poi ispirato una serie di videogiochi, una serie televisiva e altri prodotti dell’industria massmediatica e culturale. La serie di Netflix è stata girata tra Inghilterra, Galles, Croazia, Italia, Marocco e Slovenia.

Prima stagione

La serie, disponibile su Netflix, è ambientata in un mondo immaginario noto come ‘Continente’ ed è incentrata sulle avventure del protagonista, Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri conosciuto, per l’appunto, come ‘The Witcher’. Nel Continente si intrecciano i destini di almeno tre individui, mentre esseri umani, particolari cacciatori come Geralt, gnomi e creature mostruose lottano per sopravvivere. La distinzione tra il bene e il male spesso non è chiara.

Seconda stagione

Nella seconda stagione della serie, Geralt di Rivia è convinto di aver perso per sempre Yennefer di Vengerberg durante la battaglia di Sodden Hill. Il cacciatore di mostri porta la principessa Cirilla di Cintra (‘Ciri’) a Kaer Morhen, la fortezza in cui ha trascorso la sua infanzia, ritenendolo il posto più sicuro di tutti. Geralt di Rivia è impegnato a proteggere la principessa da re, elfi, uomini, creature demoniache. Ma il pericolo più grande è in realtà il potere segreto che è dentro Cirilla.

Terza stagione

‘Ciri’ è una preda ambita da sovrani, bestie e maghi del Continente: ciascuno di loro vuole farla prigioniera. Geralt cerca di nasconderla e vuole proteggere la sua famiglia appena riunita. Yennefer, che, a differenza di quanto pensava Geralt, è viva e non è scomparsa durante il combattimento di Sodden, viene incaricata di addestrare ‘Ciri’ e aiutarla a utilizzare al meglio i suoi poteri magici. Yennefer, dunque, porta Cirilla e Geralt alla fortezza protetta di Aretuza. Lì i tre fanno una brutta scoperta: si ritrovano, infatti, in un campo di battaglia dominato da forze oscure come la magia nera, il tradimento e la corruzione. Non possono fare altro che mettere tutto in discussione, altrimenti sarà la fine per tutti loro.

Cast

Ecco gli interpreti principali e i loro ruolo: - Henry Cavill è Geralt di Rivia; - Anya Chalotra interpreta Yennefer di Vengerberg; - Freya Allan veste i panni della Principessa Cirilla di Cintra, detta ‘Ciri’; - Joey Batey è Ranuncolo; - Tissaia è interpretata da Myanna Buring; - Eamon Farren dà il volto a Cahir; - nel ruolo di Fringilla c’è Mimî M Khayisa; - Royce Pierreson è Istredd.

E ancora troviamo: - Anna Shaffer: Triss Merigold; - Mecia Simson: Francesca; - Tom Canton: Filavandrel; - Mahesh Jadu: Vilgefortz; - Graham McTavish: Dijkstra; - Cassie Clare: Philippa; - Hugh Skinner: Radovid; - Wilson Mbomio: Dara; - Lars Mikkelsen: Stregobor; - Terence Maynard: Artorius; - Simon Callow: Codringher; - Liz Carr: Fenn; - Therica Wilson-Read: Sabrina; - Safiyya Ingar: Keira; - Rochelle Rose: Margarita; - Michalina Olszanska: Marti; - Robbie Amell: Gallatin; - Jeremy Crawford: Yarpen; - Bart Edwards: Emhyr; - Aisha Fabienne Ross: Lydia; - Christelle Elwin: Mistle; - Meng’er Zhang: Milva.