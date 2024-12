Superman: primo trailer del nuovo film di James Gunn. Ci sarà anche Lanterna Verde

Roma, 19 dicembre 2024 - Un drago sputafuoco, una folla inferocita, il fido super-cane Krypto: il primo teaser trailer del nuovo e tanto atteso film su Superman non svela molto sulla trama della pellicola, ma offre una serie di immagini di grande impatto e rivela quali saranno i personaggi dell'universo DC coinvolti, come Lex Luthor e Lanterna Verde. L’uscita cinematografica, attesa in Italia per il 10 luglio 2025, è stata annunciata come un importante reset per l'universo cinematografico della DC. Il regista e sceneggiatore è James Gunn, che ha diretto la saga di ‘Guardiani della Galassia’, ma anche il recente ‘Joker: Folie a Déux”, oltre ad essere il co-ceo della DC Comics dal 2022. La nuova pellicola vede David Coreswet nei panni di Superman/Clark Kent, che compare nella prima sequenza mentre precipita su una distesa di neve e viene aiutato dal suo fidato Krypto, super-cane dal mantello rosso. Vediamo poi Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan, e Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult. Sembra che nel corso del film il supereroe incorrerà nell’ira della popolazione civile: nel teaser vediamo una folla scagliarsi contro di lui e un uomo lanciargli una lattina in testa. E in suo aiuto compare l’amico Guy Garner/Lanterna Verde, interpretato da Nathan Fillon. Poi una serie di veloci sequenze di pura azione, altamente spettacolari, che ci mostrano, ad esempio, un gigantesco drago sputafuoco, Superman tra le fiamme, il supereroe portato in salvo da Krypto, scene di combattimento. Il film di Gunn - originariamente intitolato 'Superman: Legacy' - sarà il primo capitolo di una nuova saga ed è intitolato ‘Chapter One: Gods and Monsters’. La nuova serie di pellicole includerà anche film incentrati su Supergirl, Clayface e Swamp Thing.