‘Star Trek: Discovery’, la quinta stagione su Paramount +

Appuntamento dal 4 aprile 2024 su Discovery+ per assistere agli episodi dell’ultima stagione di ‘Star Trek: Discovery’. Il debutto del quinto e ultimo ciclo di episodi vedrà il rilascio dei primi due nel giorno dell’esordio della serie e, ogni giovedì, un nuovo appuntamento per seguire le nuove avventure della produzione Cbs Studios.

Anticipazioni sulla quinta stagione di ‘Star Trek: Discovery’

Per il lancio e la promozione della quinta stagione della serie tv è stato distribuito un trailer ufficiale che permette di avere qualche anticipazioni su quello a cui assisteremo per due mesi circa, con l’appuntamento settimanale. Da quello che è emerso, il Capitano Burnham, insieme al suo equipaggio, saranno alle prese con un enigma che li porterà ad una nuova un'avventura epica attraverso la galassia. La loro missione sarà quella di scoprire un antico potere celato per secoli. Ma loro non saranno soli poiché dovranno affrontare e sfidare una serie di nemici pericolosi, ancora loro con lo stesso obiettivo, quello di ottenere il premio. Non importa come e in che modalità lo riusciranno a conquistare. Ritroveremo, nel cast Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony, Anthony Rapp, Wilson Cruz, Mary Wiseman, David Ajala, Blu del Barrio e Callum Keith Rennie. In questi nuovi episodi saranno presenti anche Eve Harlow e Elias Toufexis come guest star. Attualmente, le precedenti stagioni di Star Trek: Discovery sono disponibili in streaming sempre su Paramount+, per permettere al pubblico un ripasso o per far conoscere la produzione a nuovi fan. Star Trek: Discovery, fin dal suo esordio, è stata la sesta serie tv ambientata nell'universo di Star Trek. A idearla sono stati Bryan Fuller e Alex Kurtzman per CBS All Access. Si tratta del primo progetto franchise di Star Trek dopo la fine di Star Trek: Enterprise, avvenuta nel 2005. La storia è ambientata dieci anni prima degli eventi della serie classica e racconta la storia e le diverse avventure che vede al centro della trama la nave stellare USS Discovery, impegnata nel suo viaggio nello spazio. Nei diversi episodi che compongono le cinque stagioni (l’ultima, appunto, in uscita ad aprile 2024 in tutto il mondo) si troveranno alle prese con la ricerca e la scoperta di nuovi mondi e civiltà diverse dalla loro. Proprio Star Trek: Discovery ha dato vita, a sua volta, ad altri spin-off sempre ambientato nel mondo fantascientifico. Tra questi ricordiamo “Star Trek: Short Treks”, composta da cortometraggi che anticipano e approfondiscono alcune tematiche della seconda e terza stagione. Sono stati condivisi e rilasciati proprio nel periodo affine alla prima tv degli episodi a cui è legata. Poi anche “Star Trek: Strange New Worlds”. In questo caso sono episodi che iniziano e finiscono, indipendenti, con trame verticali che racconta le avventure dell'astronave USS Enterprise con Christopher Pike come capitano. Infine “Star Trek: Section 31”, pellicola incentrata sulla Sezione 31 della Flotta Astrale. In Italia, Star Trek: Discovery è inizialmente stata trasmessa da Netflix con le prime tre stagioni. A partire dalla quarta, invece, è passata su Paramount+ dove, in seguito, sono migrati tutti gli episodi. E anche la quinta, insieme a tutti gli episodi già presenti, sarà disponibile dal 4 aprile 2024 su Paramount+ per l’addio ufficiale e definitivo.