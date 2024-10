‘Spider-Noir’, le anticipazioni sulla nuova serie

Sono iniziate le riprese di “Spider-Noir”, la nuova serie con protagonista Nicolas Cage. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo progetto Marvel che cambia ambientazione e contesto.

Trama e anticipazioni su “Spider-Noir”

Come già anticipato, sarà Nicolas Cage il protagonista della serie tv e interpreterà una versione alternativa di Peter Parker, in una dimensione temporale ambientata negli anni '30. La rivisitazione del personaggio lo rende più oscuro e grintoso dello Spider-Man originale e porta sulla schermo un detective dalla tempra dura come l'acciaio. Spesso raffigurato con un misterioso trench e una pistola letale, questa versione di Spider-Man si ritrova a combattere la criminalità in un periodo storico dove la Grande Depressione sta travolgendo gli Stati Uniti e la Seconda Guerra Mondiale è al centro della storia per il mondo intero.

Questo personaggio amato è apparso in Into the Spider-Verse ed è diventato, in breve tempo, un vero e proprio classico di culto per i fan. E, dopo essere apparso evidente l’affetto nei confronti di questo ruolo, ha preso vita il progetto di una serie live-action di Spider-Man Noir, ora semplicemente intitolata Noir. Questa è la prima serie live-action di Sony con protagonista Spider-Man, insieme alla prossima serie Silk.

A trasmettere la serie tv sarà Prime Video ma, siccome sono appena iniziate le riprese, non è ancora stata resa nota una data o un periodo d’uscita della serie tv. Si spera che possa vedere la luce entro la fine del 2025.

Per Nicolas Cage è la prima volta che interpreterà un personaggio Marvel in un live-action, dai tempi di Ghost Rider, pellicola uscita molti anni fa, nel 2007. Purtroppo il film non è stato un successo e anche la critica ha prepotentemente bocciato il risultato, dalla trama agli effetti speciali. Unico plauso è stata l’interpretazione dell’attore. Al box office non è stato, comunque, un assoluto flop. Con un budget di 110 milioni di dollari, ne ha incassati più di 228 in tutto il mondo, grazie all’uscita nelle sale cinematografiche. Con la serie “Spider-Noir”, tutto – invece – sarà legato alle visualizzazioni degli abbonati di Prime Video, nelle prime settimana dalla condivisione degli episodi.

Parlando del ritorno nel mondo Marvel di Nicolas Cage, la presidente della Sony Katherine Pope ha parlato così della scelta dell’attore come ruolo principale del progetto: “Siamo assolutamente entusiasti di avere Nicolas Cage come protagonista in questa serie! Nessun altro avrebbe potuto portare così tanto pathos, dolore e cuore a questo personaggio singolare”.

Inizia a prendere forma anche il cast accanto a Cage. Confermata la star di New Girl. Lamorne Morris, che interpreterà Joseph "Robbie" Robertson. Nei fumetti di Spider-Man Noir, la versione di Robbie che incontriamo è quella di un reporter impegnato per un giornale indipendente che denuncia razzismo e pregiudizi nell'America della seconda guerra mondiale. Ci saranno anche Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li e Jack Huston insieme anche a Karen Rodriguez, tra gli ultimi nomi confermati per il progetto tv. È anche nota per i suoi ruoli per "Acapulco" e "Shining Girls" su Apple TV+, "Power Book IV: Force" su Starz e "The Big Leap" su Fox