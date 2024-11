Serie tv su Netflix a novembre 2024

Anche per il mese di novembre, gli abbonati a Netflix possono contare su diverse novità nel catalogo dei titoli a disposizione, in arrivo nelle prossime settimane. Spaziando tra i diversi generi, a seguire potete leggere un elenco delle produzioni più interessanti da non perdere.

Outer Banks, stagione 4 (seconda parte)

A distanza di circa un mese dai primi episodi che compongono la quarta stagione della serie tv, a partire dal 7 novembre saranno disponibili gli ultimi appuntamenti che compongono il finale di stagione. Dopo il ritrovamento dell’oro a El Dorado, i Pogue tornano a casa e si impegnano a vivere una vita apparentemente “normale”. Si creano un nuovo rifugio sicuro, ufficialmente chiamato Poguelandia 2.0, dove vivono insieme, gestendo un negozio di esche, articoli da pesca e charter turistici.

Tuttavia, dopo alcuni problemi finanziari, John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo accettano l’offerta di Wes e vengono trascinati in una nuova avventura piena di rischi. In base alle anticipazioni emerse, si entrerà sempre più nel vivo della missione affidata ai Pogue e inoltre proprio uno di loro sarà ancora più coinvolto in prima persona.

La gabbia

La nuova serie, di produzione francese ha come protagonista un giovane appassionato di MMA, Taylor (Melvin Boomer). Il suo unico obiettivo è diventare un professionista di arti marziali miste. L’uomo prova a lottare con tutte le sue forze per arrivare al successo, un po’ perché ha bisogno di guadagnare parecchi soldi a causa di un debito del padre, un po’ per dimostrare a tutti, famiglia compresa, di potersi fare un nome in questo settore. I risultati faticano ad arrivare e il successo sembra lontano. Finché si ritrova a cogliere al volo un’opportunità del tutto inaspettata ma pericolosa. Questa scelta gli permette di lottare su un ring di tutt’altro livello, con la possibilità di ottenere e conquistare parecchi soldi. L’avversario, però, è molto temibile, e nessuno crede che lui possa essere in grado di batterlo durante l’incontro. La serie è composta da 5 episodi e sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2024.

Rapina al Banco Central

Tratta da una storia vera, la vicenda si svolge a Barcellona e riporta quanto accaduto il 23 maggio 1981, tre mesi dopo il tentativo di colpo di stato al Congresso dei deputati. In quell’occasione, undici uomini incappucciati hanno fatto irruzione nella sede della Banca centrale di Barcellona per compiere una rapina che poi si è trasformata in un evento molto pericoloso per la democrazia spagnola del Paese. Si sono ritrovati a tenere in ostaggio oltre 200 persone, con l’esplicita minaccia di ucciderli. Infatti i rapinatori hanno intenzione di ricattare il governo, chiedendo di rilasciare il colonnello Tejero e altre tre persone a capo del 23-F. Disponibile dall’8 novembre 2024, di produzione spagnola.

Beyond Goodbye

Arriva dal Giappone questa serie tv che promette di commuovere ed emozionare. La storia racconta di Saeko Sugawara (Kasumi Arimura) che ha una relazione sentimentale con Yusuke (Toma Ikuta). Il fidanzato le fa la proposta di matrimonio, ma, quello stesso giorno, ha un incidente d'auto e muore. La ragazza scivola in una profonda disperazione dopo la scomparsa dell’amato. Pochi mesi dopo, incontra un uomo di nome Kazumasa Naruse (Kentaro Sakaguchi). Sebbene all'epoca non ne fosse a conoscenza, Kazumasa Naruse ha ricevuto un trapianto di cuore da Yusuke e si accorge di provare qualcosa proprio per Saeko Sugawara. La serie è in arrivo su Netflix dal 14 novembre 2024.

Adorazione

Di produzione italiana, la serie punta a un pubblico giovane (ma non solo) tra intrighi, misteri e segreti da scoprire. Al centro della trama c’è la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi durante un periodo estivo che cambierà per sempre le loro esistenza. La scuola è appena terminata e i turisti iniziano a popolare le spiagge di Sabaudia. Ma un giorno Elena, 16 anni con una voglia enorme di fuggire dalla provincia dell’Agropontino, scompare improvvisamente. Ognuno degli amici della giovane sa qualcosa che non dice, si ritrova ad avere un legame segreto con la ragazza e forse ha un collegamento con la sua sparizione. La serie racconta questo viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a mettersi di fronte con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione emotiva e sentimentale. Arriverà sulla piattaforma streaming il 20 novembre 2024. Nel cast, tra i protagonisti, ci sarà anche il debutto della cantante Noemi nel ruolo inedito di attrice.

A man in the inside

Si tratta di una novità assoluta che vede Ted Danson come protagonista di una commedia ideata da Mike Schur e ispirata da The Mole Agent film documentario candidato nel 2021 all’Oscar. Nel corso degli episodi seguiamo la vita di un pensionato, Charles, che nel cercare qualcosa di nuovo nella sua vita, risponde a un annuncio per il ruolo di investigatore privato e si ritrova a essere sotto copertura all’interno di una casa di riposo. Disponibile dal 21 novembre 2024, la serie tv è composta da un totale di 8 episodi.

The Madness

Il 28 novembre arriva la serie con Colman Domingo nei panni di consulente politico diventato opinionista televisivo. L’uomo è l’unico testimone dell’omicidio di un noto suprematista bianco e di ritrova accusato e incastrato per il crimine. Si ritrova quindi costretto a fuggire in una lotta disperata per riuscire a dimostrare la sua innocenza e rivelare un complotto globale prima che sia troppo tardi. Lungo la strada si ricongiungerà con la sua famiglia, troverà alleati che non si aspettava e si ritroverà a combattere contro la disinformazione in un’epoca di post-verità. Una serie che promette di incollare gli spettatori nel corso degli 8 episodi che compongono il progetto.

Senna

Verso fine mese, esattamente dal 29 novembre, sarà online la miniserie che racconta, in sei episodi, la vita di Ayrton Senna dagli esordi della sua carriera automobilistica, al successo come campione del mondo di Formula 1 per ben tre volte e della sua decisione di trasferirsi in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford. La storia arriva fino all’incidente di Imola, durante il Gran premio di San Marino. La serie è diretta dal cineasta brasiliano Vicente Amorim, prodotta da Gullane e vede anche la collaborazione con Senna Brands e con la famiglia del pilota.