Le serie tv perfette per l'autunno

Che sia per l’ambientazione che per i sapori che trasmettono, ci sono diverse serie tv che sono perfette per l’arrivo dell’autunno. Parliamo di titoli molto noti e che vi consigliamo, se ancora non avete avuto modo di conoscerli in prima persona. Del resto, per i prossimi mesi, tisana e divano non è una delle accoppiate preferite, con l’abbassarsi delle temperature?

Una mamma per amica

La serie tv ideata da Amy Sherman-Palladino, con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel, è stata un successo assoluto non solo in America ma anche nel nostro Paese.

La storia è ambientata nell'immaginaria cittadina di Stars Hollow (nel Connecticut), e vede raccontate le vicende di Lorelai e Rory Gilmore, rispettivamente madre e figlia, legate da un rapporto molto profondo. Tra dialoghi brillanti e molta autoironia, “Una mamma per amica” si è ritagliata il ruolo di “cult” per diverse generazioni. Affronta temi molto comuni come l’amore e l’amicizia ma visti sotto un’ottica e un punto di vista non così canonici.

Sarà per la trama spesso ambientata proprio nel periodo autunnale ma la serie è assolutamente adatta proprio per i mesi in arrivo, tra primi freddi e relazioni complicate capaci di scaldare il cuore. La produzione è composta da 153 episodi suddivisi in sette stagioni, trasmesse tra il 2000 e il 2007 e da un sequel “Una mamma per amica – Di nuovo insieme”, distribuito il 25 novembre 2016 e composto da 4 episodi. La serie è disponibile su Netflix.

La verità sul caso Harry Quebert

Il clima che si respira nella serie tv tratta dal romanzo di Joël Dicker è proprio quella legata al ricordo di un’estate conclusasi da poco e di un autunno ormai pronto a darci il benvenuto. La trama, che riprende quella del celebre libro, è ambientata nella fittizia cittadina di Aurora nello stato del New Hampshire.

Ci sono due diversi archi temporali legati alla trama, con la storia principale che si svolge nel 2008 accompagnata da numerosi flashback direttamente dal 1975, anno in cui fu commesso l'omicidio della giovane Nola Kellergan. Sono passati 33 anni dalla scomparsa della ragazza e il suo corpo sepolto viene ritrovato nella tenuta del famoso scrittore Harry Quebert. L'amico Marcus Goldman conduce delle personali indagini per scagionare il proprio maestro d'arte e di vita accusato dell’omicidio.

Protagonista della miniserie è Patrick Dempsey, l’indimenticabile Derek Shepard di “Grey’s Anatomy”. In totale sono 10 gli episodi che compongono la serie tv. In streaming su Prime Video.

This is Us

Se non lo avete ancora visto, vi consigliamo di recuperarlo al più presto. ‘This is us’ è composta da 6 stagioni per un totale di 106 episodi. Al centro della storia le vicende dei tre fratelli Pearson con due diversi archi temporali che raccontano la storia di Kate, Randall e Kevin e dei loro genitori, Jack e Rebecca. SI passa dagli anni Ottanta ai giorni nostri in un incastro di trame, segreti e colpi di scena. Una serie tv che sa di carezza ed è adattissima per i mesi autunnali, con il tepore e la commozione che traspare dalle storie narrate. Acclamato da critica e pubblico, è assolutamente da vedere. Tra i protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore. Disponibile su Prime Video e Disney+.