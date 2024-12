Le serie in arrivo su Prime Video a dicembre 2024

Dicembre 2024 vede, tra le serie tv, alcuni ritorni (con nuove stagioni) e qualche novità pronte a rendere ancora più vario il catalogo delle proposte di Prime Video. Gli abbonati potranno scegliere tra diversi generi, appassionandosi alla continuazione di storie già note e affezionarsi a personaggi che faranno il loro debutto in queste settimane. Ecco, a seguire, i titoli con le date di rilascio sulla piattaforma streaming

The Bad Guy 2

Torna, con la seconda stagione, la serie tv di produzione italiana diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Al centro della trama la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha incentrato tutta la sua vita alla lotta contro la malavita organizzata. Un giorno, però, improvvisamente, si ritrova incastrato dal boss latitante di Cosa Nostra a cui dà la caccia da anni. Tutto cambia per l’uomo e Scotellaro, da incorruttibile pm si ritrova a essere accusato di essere uno di coloro che ha sempre ricercato: un mafioso. Si ritrova condannato, senza più nulla da perdere. A quel punto Nino sceglie di reagire e inizia a meditare e pianificare un machiavellico piano di vendetta. Come? Diventando lui stesso il “bad guy”, colui per il quale era stato ingiustamente identificato. Protagonista della serie tv e Luigi Lo Cascio (nei panni di Nino Scotellaro) ed è affiancato da Claudia Pandolfi, nel ruolo di una battagliera avvocata, nonché sua moglie nella storia.

Come anticipato dalla trama ufficiale, nei nuovi episodi inizia la guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti vorrebbero riuscire a scovarlo: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba a orologeria pronta a esplodere nelle mani di chi riuscirà a metterci le mani per primo.

Disponibile dal 5 dicembre 2024.

The Sticky - Il grande furto

Novità assoluta nel catalogo di Prime Video, la serie ha il sapore tragicomico ed è incentrata su Ruth Landry, produttrice di sciroppo d'acero. La donna, per sfidare un sistema spietato che rischia di rovinarle la vita e ridurla in povertà, mette insieme una squadra per compiere il furto canadese del secolo. Obiettivo: l'eccedenza di sciroppo d'acero dal valore di milioni di dollari. E tutto viene organizzato con attenzione per ogni dettagli. Il colpo riesce ma la polizia canadese si mettere sulle tracce dei ladri. Tratto da una storia vera, la vicenda è stata al centro dell’attenzione mediatica per mesi.

Su Prime Video dal 6 dicembre 2024.

Bandish Bandits 2

Seconda stagione per la serie tv con Ritwik Bhowmik nei panni di Radhe Rathod, una musicista classica indostana e Shreya Chaudhary nei panni di Tamanna Sharma, una cantante pop, che provengono da diversi mondi della musica. Al centro della storia il dibattito sulla musica come disciplina rispetto a un mezzo di liberazione, in senso assoluto, nella vita e nel quotidiano. I due intraprendono insieme un viaggio alla scoperta di sé per vedere se gli opposti, sebbene possano attrarsi, siano anche in grado di riuscire ad adattarsi e andare avanti nel tempo. Disponibile dal 13 dicembre 2024.