I film in arrivo su Prime Video a dicembre 2024

Non solo serie tv ma anche film originali (o recentemente al cinema) arricchiranno il catalogo di Prime Video nel mese di dicembre. Gli abbonati alla piattaforma streaming potranno gustarsi diverse pellicole – di genere diverso – tra romanticismo, commedia e dramma. A seguire ecco i titoli più interessanti accompagnati dalla data nella quale saranno disponibili per il pubblico.

Jack Whitehall - Missione Natale

Il mese di dicembre si aprirà con un’avventura confezionata “ad hoc” per il periodo delle festività natalizie. Gli amanti del genere comedy non saranno delusi da questa pellicola che vede Jack Whitehall bloccato negli Stati Uniti con solo quattro giorni a disposizione per riuscire a tornare nel Regno Unito per poter festeggiare il Natale. Non gli resta che iniziare e intraprendere un viaggio incredibile e decisamente originale che include non solo aerei e treni ma anche slitte trainate da husky e bob. In parte commedia, in parte diario di un viaggio, nel cast ci saranno anche Michael Bublé, Rebel Wilson, Dave Bautista, il conduttore Jimmy Fallon, Daisy May Cooper e Tom Davies. Jack sarà in grado di ritornare a casa in tempo o sarà costretto a passare le vacanze di Natale in America? Su Prime Video dal 3 dicembre 2024.

Hildegard – La vergine rossa

La storia è ambientata nella Spagna anni ‘30 e vede protagonista Hildegart, concepita ed educata dalla madre Aurora per essere la donna del futuro. Si ritrova così a essere tra le menti più brillanti dell’epoca e uno dei principali punti di riferimento europei sulla sessualità femminile. Quando diventa maggiorenne, Hildegart si ritrova curiosa di conoscere e sperimentare, soprattutto la libertà. Incontra Abel Velilla e lui le dà supporto e sostegno per gestire ed esplorare un nuovo modo di vivere, riuscendo finalmente ad allontanarsi dalla rigidità e dall’educazione ferrea della madre.

A quel punto, però, teme di perdere il controllo sulla figlia e cerca di impedire che la ragazza prenda distanza e si allontani definitivamente da lei. Le due donne si scontrano in una notte d'estate del 1933 mettendo così fine al "Progetto Hildegart”. Una storia che mescola diversi generi, dal dramma al thriller fino a sfumature da crime story. Disponibile dal 5 dicembre 2024.

È colpa tua?

Verso gli ultimi giorni del mese sarà disponibile un atteso sequel, soprattutto dai più giovani. Dopo il successo internazionale ottenuto dal primo capitolo, “È colpa mia?”, ecco arrivare il seguito spagnolo “È colpa tua?”. Tornano, naturalmente, anche gli attori protagonisti, Nicole Wallace e Gabriel Guevara, rispettivamente nei panni di Noah e Nick. Il loro amore sembra essere ormai solido, nonostante i tentativi da parte dei genitori di farli separare. Ma ad attenderli c’è una nuova sfida. Il lavoro di Nick e l’inizio dell’università per Noah aprono le loro vite a nuovi rapporti interpersonali. E il ritorno di un'ex fidanzata in cerca di vendetta non aiuterà l’equilibrio della giovane coppia che, inoltre, dovrà cercare di comprendere e gestire i comportamenti ambigui della madre di Nick. A essere in crisi non sarà solamente il loro rapporto ma la stessa famiglia Leister. E l’interrogativo legato alla pellicola è “Quando così tante persone fanno di tutto per distruggere una relazione, può davvero andare a finire bene?”. Dal 27 dicembre 2024.