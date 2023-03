Serena Rossi sul set a Napoli: da Uonderbois a Mina Settembre 3

Serena Rossi

Serena Rossi e la sua Napoli, la città che l’ha vista crescere e l’ha consacrata al grande pubblico. È il capoluogo partenopeo lo sfondo delle riprese di Uonderbois, la nuova serie originale italiana che verrà presto lanciata su Disney+. Dopo le riprese a Napoli, iniziate a dicembre, la troupe si è spostata al sito archeologico Piscina Mirabilis di Bacoli.



Uonderbois racconta le leggende popolari napoletane, le stesse che hanno dato vita ai personaggi più noti di Serena Rossi, che a Napoli è nata e ha mosso i primi passi da attrice. Dopo il debutto nel musical teatrale ‘C'era una volta...Scugnizzi’ – opera di Claudio Mattone pluripremiata per la colonna sonora, dal David di Donatello al Nastro d’Argento – Serena è diventata nota al grande pubblico nella fiction napoletana per antonomasia, 'Un posto al sole', con il frizzante ruolo di Carmen. E poi è tornata a Napoli con le prime due stagioni di ‘Mina Settembre’, la serie che ha rivelato tutta la sua grandezza. Ma cosa bolle in pentola per l’attrice 37enne? Ecco i progetti futuri dell’attrice che stasera è su Raiuno con il film in prima serata ‘Brave ragazze’ (2019).

Uonderbois: la serie in arrivo su Disney+

Subito dopo il lancio di ‘Beata Te’ – la commedia natalizia lanciata in prima assoluta su Sky Cinema e Now il 25 dicembre, che ha visto Serena protagonista nei panni di Marta, una regista di teatro single alle prese con la maternità – l’attrice ha iniziato le riprese della nuova serie per Dinsney+. Si tratta di Uonderbois, slang di Wonder Boys, ed è la storia di cinque adolescenti alle prese con la magia delle leggende partenopee e le avventure in una Napoli contemporanea. Il primo ciak è stato annunciato da Disney+ lo scorso 5 dicembre e il cast a fine gennaio era a Bacoli, nell’hinterland di Napoli.

La data di uscita non è ancora stata annunciata. Nata da un’idea di Barbara Petronio – sceneggiatrice di Diavoli, A Casa tutti Bene – La serie, Suburra – la fiction è diretta dai registi Andrea De Sica e Giorgio Romano. La serie avrà tra i sei gli otto episodi, ogni puntata sarà costruita sulle avventure di cinque giovani amici alle prese con misteriosi miti e leggende popolari sullo sfondi della città di Napoli. Nel cast ci saranno volti noti: da Serena Rossi alla partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo.



Al loro fianco, nel cast, ci saranno Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Francesco Di Leva, Ivana Lotito e la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo.

Mina Settembre 3

Inutile dirlo, Mina Settembre è stato un grandissimo successo. Dopo due fortunate stagioni della serie tv che nel 2021 e 2022 ha sbancato gli ascolti con la prima serata su Rai1, ci sarà anche il terzo sequel. A rivelarlo è stato lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, già al lavoro per scrivere la trama e i copioni della terza stagione della fiction che vede protagonista Serena Rossi. Mina Settembre 3 andrà in onda nel 2024: la data è ancora top secret.



Il 2021 è stato l’anno del grande successo. Dopo Mina Settembre, Serena ha recitato nel film Diabolik dei Manetti Bros e ha debuttato come conduttrice con lo show musicale ‘Canzone Segreta’ su Rai 1. Nel 2022, l’abbiamo vista accanto a Giorgio Marchesi nella miniserie in tre puntata ‘La sposa’, diretta da Massimo Campiotti. Ed è apparsa in tv anche nelle trasmissioni ‘Danza con me’ e ‘Soliti ignoti – Telethon’.

Chi è il fidanzato di Serena Rossi

“A te, amore mio, alle mille avventure vissute insieme e a tutte quelle che verranno. Buon compleanno”. È il post su Instagram dedicato da Serena al compagno Davide Devenuto, che il 15 settembre ha compiuto 51 anni. I due attori si sono conosciuti nel 2003 sul set di ‘Un posto al sole’ – nella fiction i due hanno avuto anche una storia nei panni di Carmen e Andrea – ma si sono legati sentimentalmente solo cinque anni dopo, nel 2008.



Nel 2016, la coppia ha avuto un figlio. Tre anni dopo Davide Devenuto ha chiesto la mano di Serena Rossi con una dichiarazione romantica in diretta televisiva durante una puntata di Domenica In, ma successivamente la compagna ha spiegato che si trattava solo di "un gioco".