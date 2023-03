Ambra Angiolini e il fidanzato Andrea Bosca escono allo scoperto

Ambra Angiolini e Andrea Bosca

Ambra Angiolini ha un nuovo amore: Andrea Bosca. Le voci giravano da tempo, ma è ormai è stato reso ufficiale con i post su Instagram, gli scatti rubati a Milano con tanto di mimose per l’8 marzo e ora le foto insieme a Siracusa. Ma, per la giudice di X Factor 2022, le novità non si fermano qui. Nel 2023 sta per debuttare la nuova serie di Rai1 ‘Protezione civile’, il set galeotto della scintilla tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca, e nell’aria ci sarebbe anche una serie tv con Asia Argento. Ambra Angiolini stasera sarà su Rai1 con il film in prima serata ‘Brave ragazze’ (2019).

Ambra e Andrea: fidanzamento ufficiale?

Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono incontrati sul set della fiction ‘Protezione Civile’ e insieme hanno vissuto lo spavento a Stromboli, quando la troupe è stata sfrattata dall’isola per un falò acceso incautamente sulla spiaggia con vento di scirocco e pericolosamente sfuggito di mano.



Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal mondo del gossip, il 42enne Andrea – volto noto al cinema e in tv, tra cui l’ultima apparizione in Màkari 2 – recentemente sarebbe stato presentato ai genitori e ai figli di Ambra, Jolanda (2004) e Leonardo Renga (2006), al termine di una serata in teatro a Milano. È stata una replica dello spettacolo ‘Il Nodo’, in tour dal 2022 con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, il momento giusto per rendere ufficiale il legame sentimentale tra i due attori. Ma non è finita qui. Ambra, Andrea e Jolanda sono stati paparazzati in un bar di Milano nella giornata dell’8 marzo, con lui che si alza a comprare le mimose per donarle alla bella Ambra. Segno di intimità.

L’incontro sul set di Protezione Civile

La coppia si è conosciuta a Stromboli, sul set della serie tv ‘Protezione Civile’. Da quel momento i due attori hanno iniziato a frequentarsi: prima con molta discrezione, per poi uscire allo scoperto sempre di più. Dopo la fine della lunga relazione con Massimiliano Allegri, il settimanale Diva e Donna l’aveva sorpresa a Roma in effusioni romantiche con Andrea. Nelle ultime ore, sono stati avvistati insieme sull’isola di Ortigia – Ambra Angiolini è in tournée in Sicilia con ‘Il Nodo’ – e poi la conferma è arrivata con le foto pubblicate sui social network dall’attrice con una story su Instagram. Anzi, lo ha fatto anche Andrea Bosca e i due si sono taggati a vicenda. È chiaro che volevano uscire finalmente allo scoperto dopo tanti momenti tenuti segreti.

Un nuovo progetto con Asia Argento

Mentre Ambra Angiolini è impegnata a girare le ultime riprese sul set della nuova fiction Rai ‘Protezione Civile’ – che uscirà nel 2023 – sta lavorando ad un nuovo progetto con Asia Argento. È ancora top secret il contenuto delle riprese, ma le due attrici starebbero girando a una nuova serie tv per Amazon Prime Video. Le riprese sono partite a fine gennaio, l’unica traccia finora divulgata è una foto con Ambra e Asia distese sul letto, una accanto all’altra, in una posa da set. E la dedica: “A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa”, hanno scritto le due nuove amiche in un post condiviso su Instagram.

Confermata per X Factor 2023?

Ci sarà un nuovo X Factor per Ambra? I fan ci sperano, ma al momento non ci sono ancora conferme della partecipazione di Ambra all’edizione 2023 del talent. L’anno scorso Ambra ha esordito nel talent in veste di giudice ed è stato un successo. Memorabile la sua performance nella serata finale con ‘T’Appartengo’, riportando in auge il suo storico brano a quasi 30 anni dal lancio. È bastata l’esibizione a X Factor 2022 per portare la canzone del 1994 al primo posto della classifica di iTunes Italia, superando in sole 24 ore anche i singoli dei finalisti di X Factor.



Intanto, ogni giorno troviamo Ambra Angiolini ai microfoni di Radio Capital con il programma ‘Le Mattine’, in onda dal 2021. E, proprio per seguire meglio il programma e tagliare lo stress, Ambra si è trasferita da Brescia a Milano, prendendo casa in zona San Siro per essere più vicina a Radio Capital, che raggiunge ogni mattina in sella alla sua bicicletta.