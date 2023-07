Fiori d’arancio per Bridget Jones, Renée Zellweger si (ri)sposa a 54 anni

Renée Zellweger presto sposa. L’attrice, 54 anni, è fidanzata con il presentatore britannico Ant (Anthony Richard) Anstead, 44, dal 2021. I due starebbero pensando di fare il grande passo e sarebbero alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio. A farlo scoprire al pubblico è stato il giornale americano ‘The US Sun’.

Rivelazione

Un amico della coppia ha detto alla testata a stelle e strisce che Renée e Ant per il momento hanno messo al corrente dei loro piani solo una ristretta cerchia di amici. Tutto quanto, del resto, dovrebbe svolgersi in maniera molto discreta. “La sua relazione di Renée con Ant è super forte e sono follemente innamorati, e non vedono l'ora di sposarsi”, ha commentato la fonte.

Foto

La notizia è arrivata pochi giorni dopo che l’attrice, celebre protagonista dei film di successo della saga di ‘Bridget Jones’, ha posato in una foto con il partner e due dei figli del suo fidanzato, Archie, 16 anni, e Amelie, 19. Lo scatto è stato pubblicato sui social dallo stesso Anstead e ha fatto subito pensare che qualcosa stesse bollendo in pentola, dato che per circa due anni i due hanno vissuto la loro relazione in grande privacy.

Amori precedenti

La ‘Bridget Jones’ del grande schermo (Premio Oscar come migliore attrice non protagonista per ‘Ritorno a Cold Mountain’ e come attrice protagonista per ‘Judy’) è stata sposata in precedenza con il cantante country Kenny Chesney per soli quattro mesi nel 2005. Prima del suo matrimonio-lampo, Renée Zellweger è stata fidanzata con il divo Jim Carrey dal 1999 al 2000. Tra i legami sentimentali del passato dell’attrice compare anche il collega Bradley Cooper, che Renée aveva incontrato sul set di un film in cui hanno recitato insieme, ‘Case 39’, nel 2009. Tra di loro le cose sembravano andare per il verso giusto, ma poi i due si sono lasciati nel 2011. Successivamente, prima di incontrare Ant, l’attrice ha avuto una lunga relazione, dal 2012 al 2019, con il musicista Doyle Bramhall II. I due si erano conosciuti all'Università del Texas negli anni Ottanta.

Il passato di Anstead

In merito ai trascorsi sentimentali di Anstead, il conduttore è stato sposato con la sua prima moglie Louise Herbert dal 2005 al 2017. È con Louise che lo showman ha avuto i figli ricordati poc’anzi, Amelie e Archie. In seguito il presentatore si era risposato con Christina Hall nel 2018. La coppia, nel 2019, ha dato il benvenuto al figlio Hudson. Il divorzio è avvenuto nel 2021.

L’incontro

Renée Zellweger e Ant Anstead si sono incontrati per la prima volta durante le riprese di un episodio della serie ‘Celebrity IOU Joyride’ nel 2021. Il programma dà una mano ad alcune celebrities per realizzare auto da sogno da regalare ad amici, parenti e mentori da cui hanno ricevuto un grande aiuto. Vi hanno preso parte, tra gli altri, Kim Kardashian, Melissa McCarthy e Viola Davis. In particolare, quando sono intercorsi i primi contatti tra Zellweger e la produzione dello show, l’attrice era ancora in lutto per la scomparsa, avvenuta nel 2020, della sua amica Nanci Ryder, un’esperta di relazioni pubbliche molto nota e apprezzata a Los Angeles, scomparsa a 67 anni dopo una battaglia di quasi sei anni contro la Sla. Renée ha pensato di fare un regalo speciale, tramite la trasmissione, a due fratelli gemelli infermieri che si sono presi cura di Nanci durante la malattia.

Un segno

Zellweger e Anstead si sono dunque conosciuti nello studio televisivo del programma, lei nei panni di ospite e lui come conduttore. Si sono trovati subito, come ha scritto ‘People’. In un’intervista a Zellweger fatta da ‘Harper's Bazaar’, all’attrice è stato chiesto se pensava che, in qualche modo, fosse stata Ryder a unire i due. L’attrice ha detto che lei e il fidanzato ne parlano spesso e l’idea della “serendipity” del loro incontro, come definisce lei stessa la situazione tipica di chi fa scoperte inattese e felici mentre è impegnato a fare altro, le regala sempre un sorriso.