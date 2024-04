Paramount +, le uscite del mese di aprile 2024

Aprile 2024 è iniziato e Paramount + non ha intenzione di farsi cogliere impreparato o di deludere i suoi abbonati. E anche per le prossime settimane, ha in servo diverse novità e arrivi per quanto riguarda film e serie tv. Qui sotto potete leggere e trovare una guida per essere sempre aggiornati sulle uscite da non perdere, in base ai vostri gusti personali.

Da Star Trek: Discovery alle serie animate su Paramount+ ad aprile 2024

A partire dal 4 aprile 2024 sarà disponibile la quinta ed ultima stagione di ‘Star Trek: Discovery'. Giovedì saranno disponibili i primi due episodi mentre gli altri saranno condivisi con cadenza settimanale, per accompagnare il pubblico all’epilogo tanto atteso. Ma cosa accadrà n questo nuovo ciclo? In base alle anticipazioni emerse, il Capitano Burnham, accanto al suo equipaggio, si troverà alle prese con un enigma che porterà tutti quanti ad una nuova un'avventura epica attraverso la galassia. La loro missione sarà quella di scoprire un antico potere nascosto per secoli. Ovviamente il loro cammino non sarà semplice e si troveranno ad affrontare una serie di nemici pericolosi, anche loro con lo stesso obiettivo, quello di risolvere l’enigma prima di loro. Non importa come e in che modalità riusciranno a portare a compiere il loro scopo. Nel cast di “Star Trek: Discover” ritroveremo Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony, Anthony Rapp, Wilson Cruz, Mary Wiseman, David Ajala, Blu del Barrio e Callum Keith Rennie. A loro, volti già noti dal pubblico, si aggiungeranno nel cast anche Eve Harlow e Elias Toufexis come guest star. Inizialmente trasmessa su Netflix con le prime stagioni, Star Trek: Discovery, a partire dalla quarta, è passata su Paramount+ dove, in seguito, sono migrati anche tutti i precedenti episodi. E la quinta, insieme a tutti gli episodi già presenti, sarà disponibile dal 4 aprile 2024 su Paramount+ per l’addio ufficiale. Pochi giorni dopo ci sarà il debutto di “Dora”. Attenzione perché non si tratta della serie originale (sempre e comunque presente sul servizio streaming) ma del reboot di Dora l’esploratrice” in computer grafica. Al centro delle storie ci saranno le avventure della ragazzina bilingue Dora Marquez, in compagnia dei suoi amici e compagni di viaggio, Boots, Map, Tico e Zainetto. E così, armati di telecamera, Dora viaggia attraverso la foresta pluviale. Grazie alle sue scoperte e ai suoi viaggi, i bambini potranno cantare, imparare le lingue (spagnolo e inglese) e risolvere piccoli misteri che incontra lungo il suo cammino. Grazie a questa modalità, Dora, porterà i più piccoli ad appassionarsi nello scoprire e imparare tante cose nuove. Su Paramount+ sono già disponibili da tempo le 8 stagioni originali del cartone animato. Anche in quel caso, ovviamente, il concept è lo stesso, ripreso poi dal reboot, come riportato dalla trama ufficiale: nel mondo di Dora l’Esploratrice i bambini imparano ad osservare le situazioni più diverse e a risolvere i problemi. Con Dora impareranno inoltre le parole e le frasi fondamentali della lingua inglese. Non si smette mai d’imparare. divertendosi con Dora. Dal 19 aprile ecco arrivare un altro debutto interessante che farà piacere a numerosi abbonati. Potremo assistere ad “Ark: The Animated Series”. Anche in questo caso si tratta di una serie animata tratta dal videogioco ARK: Survival Evolve. Al centro degli episodi, le avventure di Helena Walker una paleontologa del XXI secolo che si risveglia in un’isola primordiale popolata da animali preistorici, una tecnologia particolare e una tribù impegnata in una guerra. Una produzione importante sulla quale i produttori puntano molto. Basti pensare che, nel doppiaggio originale, le voci dei protagonisti sono state assegnata a Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Elliot Page, Vin Diesel, Monica Bellucci. Restiamo ancora nell’ambito delle serie animate con Knuckles, In questo caso, il live action è incentrato sul personaggio di Sonic e la storia si inserisce tra Sonic 2 e il prossimo capitolo cinematografico in produzione, Sonic 3. Negli episodi inediti che potremo vedere a partire dal prossimo 27 aprile, Knuckles accetta di addestrare Wade e insegnargli le mosse e le arguzie del guerriero Echidna.

Reality show e film

Dall’11 aprile, invece, ecco il film “The painter”. La trama racconta la storia di un ex agente della CIA, oggi pittore affermato, che viene rintracciato da una giovane donna. Lei ha dei legami con il suo passato e, insieme, si ritrovano invischiati in un programma di operazioni segrete non autorizzate. In poco tempo, la coppia, si trova nel mirino di persone decisamente pericolose. Nel cast possiamo trovare John Voigt (premio Oscar come miglior attore per il film “Tornando a Casa”), Charlie Weber (visto ne “Le Regole del Delitto Perfetto”) e Madison Bailey. Prima di approdare su Paramount+, The Painter è uscito, in anteprima, negli Stati Uniti, diversi mesa fa, il 5 gennaio 2024. Le prime recensioni della pellicola, però, non sembrano aver entusiasmato la critica che ha definito il film come “uno sparatutto meccanico inadeguatamente potenziato dal tipo di rivelazioni scioccanti che non sono altro che spiegazioni verbali artificiose". Cambiamo completamente genere con “The Challenge: All Stars Season 4”. In questo caso ci saranno 24 tra le celebri e agguerrite All Stars selezionate per tornare a partecipare alla gare e al confronto finale a Cape Town. La missione? Aggiudicarsi il premio finale di 500.000 dollari. E capirete che questa cifra è ghiotta per chiunque… Quale di tutte queste All Stars dimostrerà di essere la migliore delle migliori? Con Veronica Portillo, Brad Fiorenza, Janelle Casanave. I membri del cast arrivano da precedenti produzioni note, come The Real World, Road Rules, The Challenge, e Are You the One?. Per i fan dei reality show, altre ghiotte novità in arrivo nelle prossime settimane. Il pubblico potrà seguire le avventure con i contenuti dal brand MTV. Ricordiamo Celebrity Ex on the Beach stagione 3, in onda a partire da venerdì 12 aprile 2024 e andrà in onda con un nuovo episodio ogni settimana. Inoltre, sempre da MTV, arriverà Super Shore, con la prima stagione il 22 aprile. Invece, poco dopo, a partire dal 29 aprile, andrà in onda la seconda stagione.