Netflix, le serie da non perdere a febbraio

Per il mese di febbraio, su Netflix sono attese alcune serie come ‘One Day’, di genere romantico, poco prima di San Valentino. Ma le nuove uscite includono anche documentari come ‘Love, Stalker, Killer’ e la sesta stagione di ‘Formula 1’. Debuttano gli episodi live action di ‘Avatar – La leggenda di Aang’. Non mancheranno colpi di scena con le nuove puntate dell’esperimento, tra spettacolo e sentimenti, di ‘Love is Blind’. E poi c’è il contest per rapper con tre giudici di eccezione, due dei quali sono legati anche all’evento nazional-popolare e musicale del mese, ovviamente Sanremo.

‘One Day’

In uscita l’8 febbraio. Molti si ricorderanno la pellicola con Anne Hathaway (che rivediamo, sempre su Netflix, questo mese, ne ‘Il Diavolo veste Prada’) e Jim Sturgess. Ma dal bestseller di David Nicholls è stata tratta anche questa miniserie britannica che, di decennio in decennio, segue la relazione particolare tra Emma Morley e Dexter Mayhew. I due si incontrano nell’estate del 1988, alla loro laurea, e passano insieme quella notte. Poi le strade si dividono, ma si ricongiungono mille volte, perché tra loro c’è un filo invisibile e fortissimo che continua a legarli.

‘Lover, Stalker, Killer’

Esce il 9 febbraio. La docu-serie racconta un triangolo torbido e morboso tra tre persone del Nebraska, Dave Kroupa, Liz Golyar e Cari Farver. Tutto è partito da un sito di incontri online. Dave, uscito da poco da una lunga relazione, non vedeva l’ora di ricominciare con qualcuno. E così, tra una chat e un click, ha conosciuto Liz e Cari, entrambe mamme single. Cos’è successo? Per saperlo occorre vedere il documentario. Tenete conto di un fatto: Liz è stata condannata all’ergastolo…

‘Love is Blind: stagione 6’

Dal 14 febbraio. Si è arrivati al sesto giro di boa dell’esperimento sociale di Nick e Vanessa Lachey: alcuni single cercano l’anima gemella e si fidanzano a scatola chiusa, prima che avvenga l’incontro di persona. A chi andrà bene e chi, invece, dovrà tornare sui propri passi?

‘Nuova scena - Rhythm + Flow Italia’

Dal 19 febbraio. Ecco il contest al ritmo del rap di 8 puntate che vedrà un vincitore nella scena contemporanea italiana del genere musicale. Chi la spunterà alla fine conquisterà un premio di 100 mila euro. I giudici sono nomi molto noti: Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier (questi ultimi due in gara anche a Sanremo 74, dal 6 al 10 febbraio su Rai Uno).

‘Avatar - La leggenda di Aang’

In uscita il 22 febbraio. Debutta la serie live action di genere fantasy ispirata alla serie di animazione che ha riscontrato grande successo. Il protagonista è Aang, il giovane Avatar, alle prese con i quattro elementi che deve imparare a gestire e a controllare: - Acqua - Terra - Aria - Fuoco È importante perché in questo modo Aang deve riportare l'equilibrio in un mondo che è in pericolo a causa della Nazione del Fuoco. Accanto a lui ci sono i suoi amici Katara, Sokka e Toph ad accompagnarlo nelle sue imprese avventurose.

‘Formula 1: Drive to Survive: stagione 6’

Dal 23 febbraio. Ecco i nuovi capitoli di un’altra attesa docu-serie targata Netflix per il mese di febbraio. Tra i principali protagonisti c’è Max Verstappen, la cui immagine campeggia anche sul poster ufficiale. Si tratta di un ingresso importante in ‘Formula 1’, anche perché nelle stagioni precedenti Verstappen aveva scelto di non comparire. Si tratta di una serie controversa, amata da alcuni, ma criticata da altri che non trovano verità, ma show, nelle scene movimentate e adrenaliniche. Un motivo in più per guardarlo e farsi la propria idea.