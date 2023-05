Netflix Family Summer, lo streaming non va in vacanza

Netflix non va in vacanza. La piattaforma di streaming ha presentato la nuova offerta “Netflix Family Summer”. Per tutta l’estate 2023, sul servizio di streaming, saranno disponibili titoli inediti – serie tv o lungometraggi – pensati per tutta la famiglia. Ecco alcune delle novità di Netflix Family Summer in arrivo nelle prossime settimane:

‘Nimona’

Il film sarà disponibile da giugno (per il momento non è stata ancora comunicata una data precisa). Intanto è stato rilasciato un primo trailer indicativo rispetto a quello che ci può aspettare da questo lungometraggio tratto dalla graphic novel di ND Stevenson. Siamo in un mondo tra Medioevo e futurismo. Un cavaliere viene accusato di un reato che non ha mai commesso. È innocente. La sola che può salvarlo è Nimona, una ragazzina dispettosa che appartiene alle creature che cambiano forma e che sono nel mirino del guerriero: quest’ultimo, infatti, ha promesso di eliminarle.

‘Is It Cake, Too?’

In uscita il 30 giugno. È un reality show che diverte gran parte del pubblico, anche grazie ai meme diventati virali sui social. Nel programma, condotto da Mikey Day, bravissimi pasticceri famosi a livello mondiale si sfidano per creare delle torte molto particolari: i dolci, infatti, riproducono perfettamente oggetti e altre figure della vita quotidiana, noti a tutti. In palio c’è un bel montepremi, ma se lo può aggiudicare solo chi sarà talmente abile da ingannare giudici e spettatori.

‘Sonic Prime’

Disponibile il 13 luglio. Uno scontro tra Sonic e il dottor Eggman scatena un evento che fa scoppiare l'universo… e non è solo un modo di dire. Sonic deve da un lato ripristinare il suo mondo, dall’altro si ritrova alle prese con l’arduo compito di salvare le persone a lui care. In questa avventura adrenalinica, Sonic si ritrova nel multiverso, alla scoperta di stranezze e in mezzo a nuovi amici.

‘Le Super 4 di Mama K’

In uscita il 20 luglio. In un mondo futuristico, quattro adolescenti della città di Lusaka, in Zambia, sono reclutate da un agente segreto ormai in pensione, ma ancora desideroso di azione e animato dalla volontà di salvare il mondo. Le protagoniste diventeranno delle supereroine in incognito impegnate in una lotta contro i supercattivi.

‘Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir’

La pellicola uscirà il 28 luglio. Sarà il primo film del franchise ‘Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir’. La storia è incentrata sulle vicende e sulle esperienze di Marinette, che vive a Parigi. L’adolescente assume una dimensione sovrumana quando diventa Ladybug e scopre dei poteri magici. Ma l’arrivo di un nuovo cattivo getta tutto nel caos. Per salvare la sua città sorprendentemente dovrà unirsi al suo opposto, Chat Noir.

‘La casa delle bambole di Gabby’

Su Netflix debutta il 7 agosto. Nella sua casa delle bambole, Gabby fa incontri meravigliosi con fate, si imbatte nella scoperta di alcuni tesori e si lancia in avventure folli e divertenti in compagnia di Pandy Panda, il suo miglior amico. Per cantare e giocare tutti insieme.

‘The Monkey King’

Disponibile su Netflix il 18 agosto. Al centro della commedia ricca di azione c’è una scimmia dotata di un magico bastone da combattimento. La sua missione è quella di combattere contro più di cento demoni, il re dragone e l'ego del protagonista in preda al narcisismo. Un vero osso duro!

‘Nailed It! La grande sfida’

Il reality show uscirà in estate, per ora non è stata ancora comunicata una data. Dopo sette stagioni e infiniti assaggi di dolci non sempre propriamente commestibili, nei nuovi dieci episodi Nicole e Jacques daranno ai concorrenti strumenti e mezzi necessari per diventare dei maghi del forno. Ad affiancarli ci saranno dei maestri di fama mondiale che li formeranno con cura.

Altri titoli

Infine, per la gioia dei più piccoli, con Netflix Family Summer torneranno anche ‘LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi’ (uscita prevista il 1° giugno) e ‘Narvalo o quasi’ (19 giugno). Il 18 agosto sarà la volta di ‘The Monkey King', un adattamento che si ispira a una storia fiabesca epica proveniente dalla Cina; e la commedia con percorso di formazione, adatta agli adolescenti, ‘You Are SO Not Invited To My Bat Mitzvah’ (in programma il 25 agosto), con Adam Sandler. Per tutta la famiglia riunita, soprattutto se i componenti amano viaggiare con zaino in spalla, il 14 giugno sarà disponibile la nuova seconda stagione de ‘Il nostro pianeta’, docu-serie con l’esperto David Attenborough dedicata alle bellezze della natura in giro per il mondo.