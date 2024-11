‘Mercoledì 2’: anticipazioni sulla trama, quando esce e l’arrivo di Lady Gaga

Iniziano a emergere le prime certezze e indiscrezioni legate alla seconda stagione di “Mercoledì”, la serie Netflix con protagonista Jenna Ortega. Il cast originale è quasi totalmente confermato e le riprese sono iniziate nel maggio 2024. La piattaforma streaming ha condiviso, nei mesi scorsi, uno scatto dal set, con gli autori e la troupe della serie tv impegnati nelle riprese per la prossima avventura ambientata alla Nevermore Academy. Ecco cosa aspettarci nei prossimi episodi inediti di Mercoledì e della sua stramba famiglia Addams.

Lady Gaga in “Mercoledì 2” (dopo “l’omaggio” involontario nella prima stagione)

Lady Gaga farà parte della seconda stagione della serie Netflix. Ma già negli episodi che hanno composto l’esordio di “Mercoledì” sulla piattaforma streaming, la cantante è diventata – involontariamente – virale senza nemmeno presenziare fisicamente o con un brano del suo repertorio. Eppure, è stato il potere dei social a permettere tutto ciò.

In una scena della serie tv, Mercoledì Addams è stata protagonista di un balletto, all’interno della trama. Ma la musica originale è stata sostituita, da un utente, con il remix di “Bloody Mary” di Lady Gaga, brano originariamente uscito nel 2011. Le mosse di ballo della protagonista si adattavano perfettamente alla versione con l’audio della popstar e, in pochissimo tempo, la clip è diventata virale. In molti, addirittura, hanno pensato che fosse una scena originale tratta da proprio dalla serie Netflix. Il balletto e le mosse hanno fatto il giro del mondo e sono state notate dalla stessa Lady Gaga che si è dilettata a riproporre lo stesso video sui suoi social, in un perfetto incastro promozionale per la canzone e per “Mercoledì”. La canzone è tornata a essere virale, salendo nuovamente in classifica e anche la serie tv ne ha beneficato di pubblicità e curiosità da parte di chi ancora non la conosceva o aveva ancora vista.

La sua presenza nella seconda stagione è quindi un cerchio che si chiude. Già in occasione dei Golden Globes di gennaio 2023, Jenna Ortega aveva ammesso di sognare che Lady Gaga si unisse alla seconda stagione dello show e ha persino immaginato una potenziale trama per la “Mother Monster”. Non è chiaro quale ruolo avrà all’interno del progetto ma è ormai ufficiale la sua partecipazione. Non resta che attendere e scoprire se sarà solo una guest star, magari in un episodio, oppure se avrà un personaggio più inerente e coerente con la nuova storia raccontata.

Per la popstar un’occasione interessante dopo lo scarso successo ottenuto dal film “Joker: Folie à Deux” che la vedeva co-protagonista. Se il primo capitolo fu un successo straordinario di pubblico e critica con Joaquin Phoenix mattatore assoluto, il seguito ha deluso il pubblico, sia per la storia che per il risultato finale, deludendo anche al box office e ottenendo un tiepidissimo riscontro.

Quando uscirà Mercoledì 2?

Sull’uscita su Netflix della seconda stagione di “Mercoledì” non esistono ancora risposte ufficiali. In primo luogo, nel rapporto sugli utili del terzo trimestre 2024 condivisi a ottobre, Mercoledì è stato confermato come una delle nuove stagioni che sicuramente vedranno la luce nel 2025. La seconda notizia concreta è che sono ancora in corso le riprese della seconda stagione. In un comunicato stampa, Netflix ha confermato a maggio che le riprese principali erano iniziate in Irlanda, la stessa location della prima stagione, ma non è chiaro quanto tempo richiederanno le riprese. A sua volta, però, Jenna Ortega ha confermato che i primi quattro episodi sono stati girati, durante un'intervista a Extra TV. Ci vorrà ancora tempo per procedere e portare a termine le riprese dell’intera seconda stagione. In base, comunque, a queste poche informazioni emerse, gli abbonati a Netflix potranno gustarsi le nuove storie di Mercoledì Addams nella prima metà del 2025 oppure entro la fine del prossimo anno (c’è chi prevede un lancio promozionale ‘ad hoc’ nel periodo di Halloween 2025, ma potrebbero essere anche solamente suggestioni).

La prima stagione venne rilasciata in tutto il mondo il 23 novembre 2022.

Le prime anticipazioni sulla seconda stagione

Bocche cucite sulla trama che farà da collante per gli episodi della seconda stagione di “Mercoledì”. Confermato l’arrivo nel cast di Steve Buscemi e Billie Piper. Dalle indiscrezioni, i nuovi episodi sono descritti come più oscuri e misteriosi rispetto a quelli della prima stagione, con colpi di scena e momenti molto emozionanti.

Al centro della storia ci sarà un nuovo mistero alla Nevermore Academy e Mercoledì manterrà il duplice ruolo di detective e scrittrice. La serie si concentrerà di più sui segreti che la circondano e, naturalmente, ci saranno creature inquietanti, eventi misteriosi e forse qualche avvenimento inaspettato lungo il percorso. Alcuni membri del cast hanno assicurato che questa stagione sarà persino “peggiore” (nel senso di toni più cupi e dark) rispetto a quanto visto finora e che i fan dovrebbero prepararsi al peggio, soprattutto perché sarà veramente tutta incentrata sulle atmosfere horror.

La trama ripartirà prendendo spunto dagli elementi della storia precedente. Infatti abbiamo visto l'ultima volta Mercoledì (Jenna Ortega) lasciare la Nevernmore Academy per l'estate ma, allo stesso tempo, ricevere messaggi minacciosi indirizzati a lei. Il finale della prima stagione presenta un altro nemico sconosciuto con cui la protagonista dovrà vedersela.

Il sodalizio artistico con Tim Burton

Per la Ortega si tratta del ritorno sul set accanto a Tim Burton. Dopo la prima stagione della serie, è stata scelta dal regista come protagonista dell’attesissimo “Beetlejuice Beetlejuice”. Ed è stato proprio Burton ad ammettere di provare una grande stima e ammirazione per la giovane attrice: “Ortega è "una delle mie persone preferite con cui lavorare. Per me, è diversa da chiunque altro". In lei è come si rivedesse sfumature e somiglianze con un’altra attrice amatissima nella sua carriera, Winona Ryder: "Entrambe, da giovani, hanno un'anima molto forte. Sono come attrici del cinema muto". E la stessa Winona ha confermato l’alchimia nata con la collega per il sequel del film: “Lei è così saggia, ha un'enorme empatia e una mente assolutamente brillante. È una delle persone più autentiche che abbia mai conosciuto".

Se nel film ha recitato accanto a una icona come Winona Ryder, in “Mercoledì”, invece, ha potuto condividere il set con un’altra attrice simbolo che, per prima, ha interpretato la figlia degli Addams sul grande schermo, Christina Ricci. E chissà che non possa tornare anche per la stagione 2.