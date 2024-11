Margot Sikabonyi: cosa fa oggi Maria, il personaggio di ‘Un medico in famiglia’

“Una parola è troppa e due sono poche”. Se avete riconosciuto questo celebre intercalare, allora probabilmente sarete tra i milioni di fan che, per anni, hanno seguito le avventure di nonno Libero e della famiglia Martini, protagonisti della seguitissima fiction di Rai 1, “Un medico in famiglia”.

Lino Banfi, Giulio Scarpati, Claudia Pandolfi e Milena Vukotic sono tra i protagonisti più riconosciuti (e riconoscibili) per l’affezione del pubblico nel corso delle dieci stagioni (tra personaggi storici e tra chi ha poi preso le distanze dalla serie e ha abbandonato il ruolo, nel corso degli anni). Ma, insieme a loro, un elemento fisso e stabile è stato il personaggio di Maria, interpretato da Margot Sikabonyi.

Margot Sikabonyi, l’indimenticabile Maria di “Un medico in famiglia”

Maria Martini è apparsa nel cast fisso fin dalla prima stagione della serie tv di Rai 1. Ma il vero e proprio boom è arrivato a partire dal 2003, grazie alla tormentata storia d’amore che la legava a un altro personaggio, quello di Guido (a interpretarlo era Pietro Sermonti). La liason tra Maria e Guido ha appassionato e intrigato il pubblico che si è affezionato in maniera intensa e quasi inaspettata al loro rapporto. Addirittura la loro storia era riuscita a essere ai livelli di interesse e curiosità pari a quella “storica” tra Lele e Alice, ovvero Giulio Scarpati e Claudia Pandolfi. Solo al termine della nona stagione, Margot Sikabonyi decise di chiudere e tagliare il legame col suo personaggio, lasciando la serie tv che, però, durò solamente un’altra stagione in più, fermandosi alla numero 10. Sembrava quasi scontato un rinnovo che, invece, non arrivò mai. Tutto si fermò, senza alcun comunicato che ne spiegasse le ragioni e le intenzioni future. E i fan storici della serie, si augurano da quell’ultimo episodio (andato in onda il 24 novembre 2016) di poter assistere a un degno e dignitoso epilogo di questa amatissima serie tv.

E il primo a sperare in un ritorno sul piccolo schermo è proprio Lino Banfi, affezionatissimo al suo personaggio, in grado di renderlo noto e amatissimo anche dai bambini e dalle nuove generazioni.

Al termine della nona stagione, Maria decide di spostarsi a vivere in pianta stabile a Torino, abbandonando Roma e rinunciando ai numerosi viaggi – avanti e indietro, nella trama – tra le due città. Fu la soluzione ideale per far uscire il suo personaggio di scena che, infatti, non è presente nemmeno in un episodio della decima (e ultima, a oggi) stagione.

Il difficile rapporto con la fama del personaggio di Maria Martini

Margot Sikabonyi non ne ha mai fatto mistero. Il successo improvviso ottenuto grazie al personaggio di Maria Martini, non è stato affatto facile da gestire. E lei stessa ha ammesso di non aver mai avuto un buon rapporto con la fama che le ha portato il ruolo interpretato. A rendere ancora tutto più difficile fu anche la storia d’amore tra il suo personaggio e quello di Guido, interpretato da Pietro Sermonti. Infatti, ai tempi, proprio i due attori avevano iniziano una vera e propria storia d’amore parallela (ma reale) fuori dal set. Quindi, la sceneggiatura pensata e scritta per la coppia, spesso si scontrava con il quotidiano non sempre lineare. La stessa attrice ha raccontato e sottolineato come fosse complicato saper gestire tutto quanto: “Sul set, mi sono innamorata per la prima volta. Di Pietro Sermonti, nel Medico. Infatti, sono caduta su Sermonti pure nella vita: sei anni tormentati, sul set e fuori. Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate“.

Oltre a questo equilibrio non sempre facile da trovare, Margot ha anche evidenziato come le mancasse quella gioia naturale che avrebbe dovuto provato in quel periodo. Non sentiva felicità, non riusciva a viversi quelle emozioni che, magari, un’altra ragazza della sua età stava sognando. Solo oggi sente di esserne veramente orgogliosa.

E ha confessato di aver preso, ai tempi, distanza fisica da tutta quella realtà: “Non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni, sono scappata, cercando qualcosa, senza sapere cosa. Sono andata a Parigi, poi a studiare Biologia Marina, lontanissimo, dall’altra parte del mondo. Le Hawaii, isole madri, fonti costanti di lava che esce dalla terra, hanno iniziato a parlarmi e l’essenza fortissima della natura ha cominciato a curarmi“.

Margot Sikabonyi: il divorzio e l’avvicinamento con la preghiere e lo yoga

E proprio in questi viaggi e in questo peregrinare - soprattutto alle Hawaii - l’attrice si è avvicinata al mondo dello yoga che oggi pratica anche come professione: è diventata una insegnante certificata. Proprio lì ha incontrato i primi sciamani e, a Bali, ha seguito percorsi yoga che si incrociavano con lo sciamanesimo e la meditazione nei boschi.

Sempre questo percorso spirituale l’ha aiutata a superare momenti difficili vissuti nella sua vita. Tra questi ricordiamo l’incontro felice con Jacopo Lupi che sarebbe stato il padre dei suoi figli a cui, però è seguito il dolore più grande. E lei stesso lo ha affermato con onestà e fermezza: “Il momento più duro della mia vita è stato il divorzio, il castello della famiglia che crolla, prendersi la responsabilità di non fingere che va tutto bene”.

Durante il periodo della separazione, la Sikabonyi si è ritrovata a essere madre “single” di due bambini, in una casa a Milano che non era sua, senza più colui che era stato il marito fino a qualche tempo prima. Non fu facile e ha rivelato di essersi ritrovata a pregare senza nemmeno rendersene conto, iniziando a frequentare spesso la Chiesa. Tra i ricordi più intensi, ha anche condiviso un momento molto intimo e personale: “Una sera, uscita dalla chiesa, in cucina, ho sentito una presenza molto forte dietro di me. Ho sentito un angelo che mi metteva le mani sulle spalle e mi proteggeva. Dopo, non sono più stata la stessa. Magari era la mia immaginazione, ma ha funzionato”.

Oggi Margot continua a insegnare e praticare yoga, senza aver comunque abbandonato la carriera di attrice che sogna, in futuro, con i figli più grandi, di poter riprendere a tempo pieno. Nel mentre ha recitato in alcuni progetti, uno dei quali prodotto recentemente da Luca Barbareschi. E proprio lui le ha fatto una domanda alla quale lei ha dato la più onesta delle risposte, oggi: ““Ma allora che devi fa’? Insegnare yoga o fare l’attrice?”” Ma perché scegliere?”.