Chi è Leonardo Santini, Flavio Bianchi in ‘Un posto al sole’

Gli spettatori di ‘Un posto al sole’ hanno fatto la sua conoscenza da poco. Nella soap italiana più longeva, Leonardo Santini ha fatto di recente il suo ingresso prestando il volto a un nuovo personaggio, dalle molte ombre: Flavio Bianchi. Bianchi si sta occupando di rilevare e ristrutturare alcune case nel centro storico di Napoli, dove è ambientata la serie. Nei suoi progetti sta cercando di coinvolgere sempre di più anche Diana Della Valle, architetto (Sara Zanier), la donna che sta frequentando pure sul piano privato. Ma abbiamo appena avuto conferma di quello che il pubblico sospettava già da un po’: cioè che Bianchi è legato a figure ben poco chiare e poco pulite. Senza contare che le sue attività imprenditoriali stanno creando molti problemi a Rosa (Daniela Ioia), Clara (Imma Pirone) e a Giulia (Marina Tagliaferri) e al suo centro di ascolto. Che dire, poi, della strana aggressione subita da Nunzio (Vladimir Randazzo), chef del Caffè Vulcano e amico intimo di Diana?

Anticipazioni

Sbirciando qualche anticipazione dei prossimi episodi di ‘Un posto al sole’, sembra di capire che scopriremo ancora tanto altro dietro a Flavio Bianchi. Bianchi aveva avuto contatti con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che gli aveva fatto una proposta d’affari, rifiutata da Bianchi. Flavio, poi, si era molto arrabbiato con lo stesso Roberto sentendo parlare in radio Michele Saviani (Alberto Rossi), critico rispetto a operazioni imprenditoriali come la sua. In realtà Roberto non aveva nulla a che fare con la trasmissione del giornalista. Ma forse qualcosa accadrà e Ferri si farà venire una nuova idea che riguarda Flavio/Santini.

Serie tv

Leonardo Santini è nato nel capoluogo emiliano nel 1977. Ha frequentato diverse scuole di recitazione, workshop, laboratori e seminari. Al suo attivo l’attore da poco entrato nella scuderia di ‘Un posto al sole’ ha diverse produzioni televisive e cinematografiche. Per quanto riguarda il piccolo schermo, lo ricordiamo in: - ‘Nebbie e delitti’ - ‘Quo Vadis Baby’ - ‘Un medico in famiglia 10’ - ‘Funeral for a Dog’ Cinema Leonardo Santini ha lavorato molto anche al cinema. Nel suo curriculum figurano titoli come: - ‘Ma non per sempre’ - ‘Dichiarazioni d’amore’ - ‘Carica ragazzi’ - ‘Che ne sarà di noi’ - ‘Lavorare con lentezza’ - ‘Cronaca di una notte’ - ‘L’Italia ci appartiene’ - ‘Verso il Messico’ - ‘Meraviglioso Boccaccio’ - ‘Made in Italy’ - ‘L'incredibile storia dell'isola delle rose’ - ‘Quando eravamo bambini’ - ‘Good Vibes’