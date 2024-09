‘La legge di Lidia Poet 2’: quando esce, anticipazioni e curiosità

Già confermata da giugno 2023, “La legge di Lidia Poet 2” ha finalmente una data d’uscita. La seconda stagione della serie tv sarà disponibile dal 30 ottobre 2024.

La legge di Lidia Poet 2, anticipazioni sulla serie tv

Al centro del racconto creato da Guido Iuculano e Davide Orsini c’è la vita di Lidia Poët, la prima donna in Italia a svolgere la professione di avvocato. A interpretare il personaggio è Matilda De Angelis, affiancata da Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacopo Barberis.

La serie tv, disponibile su Netflix, ha convinto pubblico e critica e ha anche vinto il premio ‘Miglior Serie Crime’ ai Nastri d'Argento. E così, dopo la prima stagione, è apparso scontato il rinnovo, già ufficialmente annunciato lo scorso giugno. Con i tempi della lavorazione, sul set e della post produzione, abbiamo però una data per poterci gustare i 6 episodi inediti: “La legge di Lidia Poet 2” uscirà sulla piattaforma streaming il 30 ottobre prossimo. Nel cast ritroveremo Pier Luigi Pasino nel ruolo di Enrico Poët (fratello di Lidia), Sara Lazzaro nel ruolo di Teresa Barberis (moglie di Enrico) e Dario Aita a vestire il ruolo di Andrea Caracciolo. L’attenzione è sicuramente incentrata anche sulla trama della seconda stagione e sulla storia che racconterà. Gli episodi parleranno del tentativo di Lidia Poët di modificare una legge che, nell'epoca in cui sono ambientati i fatti, vietava alle donne di diventare avvocati. E così protagonista continuerà a battersi per i diritti delle donne e si ritroverà ad occuparsi di nuovi casi. Uno di questi le permetterà di riavvicinarsi al giornalista Jacopo Barberis.

Arriva anche il nuovo procuratore del re, Fourneau (a interpretarlo sarà Gianmarco Saurino) che farà il suo ingresso nel racconto scegliendo di trattare e considerare Lidia Poet come una sua pari ma, allo stesso tempo, provando in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote nel raggiungimento del suoi obiettivi. A rivelare la data di uscita della seconda stagione della serie tv è stato il teaser video, condiviso nei giorni scorsi, con l’annuncio del ritorno di Lidia Poet. E proprio in quell’occasione, è stato reso noto il giorno del rilascio. Se le recensioni sono state buone e il pubblico è apparso interessato allo sviluppo del progetto, c’è anche chi – invece – ha apertamente bocciato il risultato. Parliamo di Marilena Jahier Togliatto, una delle ultime discendenti della vera Lidia Poët. Queste le sue parole alla richiesta di un commento e di un’opinione sulla serie tv: “Mi lasci dire che non c’è sul serio nulla della mia parente Lidia: ne ho vista una sola puntata e poi ho abbandonato per sdegno”. E sottolinea cosa l’ha lasciata indignata: “Io non l’ho mai conosciuta Lidia, ma in famiglia se n’è sempre parlato tantissimo. Quella scenaccia di sesso all’inizio della prima puntata? Il linguaggio in cui scade a volte Lidia? È vero, è una fiction, ma nell’800 quelle parolacce manco esistevano”.

Infine una riflessione più ampia sul risultato finale: “Va bene romanzare, ma neanche storpiare così un personaggio che tanto bene ha fatto alla storia dell’emancipazione femminile”.