Il ritorno di Katia & Valeria: il duo comico torna insieme a teatro

Roma, 21 ottobre 2024 – Katia Follesa e Valeria Graci tornano a esibirsi insieme nello spettacolo che segna il ritorno del duo Katia & Valeria. Lo show, intitolato ‘Ma non dovevamo vederci più?’, comincia il 6 novembre. La conclusione è prevista per il 19 marzo 2025.

Lo show

La nuova tournée teatrale permette a Katia & Valeria di riproporre i loro personaggi più iconici, ma anche di raccontare chi sono diventate oggi, cosa le ha portate a separarsi e, soprattutto, come e perché hanno deciso di riunirsi. Il tutto, naturalmente, con il loro stile unico, fatto di rivelazioni sorprendenti, confessioni esilaranti e colpi di scena inaspettati. Ad arricchire lo show c’è anche un corpo di ballo che le accompagna in mini-musical attraverso i quali, cantando e ballando, ripercorrono i momenti più significativi della loro carriera.

Date e teatri

Ecco gli appuntamenti a teatro in programma attualmente per ‘Ma non dovevamo vederci più?’ di Katia & Valeria: al Cineteatro Pax di Cinisello Balsamo (MI) dal 06/11/2024 al 07/11/2024 (2 repliche); al Politeama Genovese di Genova dal 09/11/2024 al 10/11/2024 (2 repliche); al Colosseo di Torino dal 22/11/2024 al 23/11/2024 (2 repliche); alle Cartiere Carrara (Ex Tuscany Hall) di Firenze il 20/12/2024 (1 replica); al Teatro di Varese il 31/12/2024 (1 replica); al Duse di Bologna dal 10/01/2025 al 11/01/2025 (2 repliche); al Dis_play di Brescia il 19/01/2025 (1 replica); al Lirico Giorgio Gaber di Milano dal 17/03/2025 al 19/03/2025 (3 repliche).

Successo

L’esordio di Katia & Valeria è avvenuto nel 2006, quando il duo ha conquistato il pubblico di ‘Zelig Circus’ interpretando due aspiranti ‘Miss Italia’ molto sui generis. L'anno successivo, nel 2007, le due comiche sono entrate a far parte del cast di ‘Scherzi a parte’, il popolare programma di Canale 5 condotto da Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto, nel ruolo di co-conduttrici. Sempre nel 2007 così come l’anno successivo hanno confermato il loro successo con una parodia esilarante del programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’.

Separazione

Dopo dieci anni di successi, purtroppo qualcosa, tra Katia & Valeria, si è rotto. Una serie di litigi e incomprensioni ha portato alla loro separazione nel 2017. In un podcast Follesa ha rivelato: “Quel ‘noi’ è finito. In un momento molto delicato avrei voluto che Valeria fosse più presente. Per tanto tempo non ci siamo né viste né sentite. Io e Valeria siamo cresciute insieme nel laboratorio di ‘Zelig’. Formavamo un duo e quando salivamo sul palco, il pubblico rideva”. Katia ha anche aggiunto che c’è stato un tentativo di riavvicinamento, ma ormai era troppo tardi per lei: “C’è stato un ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era passato. Forse sono stata fin troppo diplomatica”. Dal canto suo, Graci ha commentato: “Sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto insieme. Abbiamo vissuto dieci anni intensi, tra gioie e dolori, amori e tradimenti, amicizie, porte in faccia e successi. Anche oggi, nonostante il nostro rapporto sia cambiato profondamente, se chiudo gli occhi ridiamo ancora come matte. Non ho mai sostituito Katia con nessun altro, e lo dico con un po’ di amarezza, perché vederla sul palco con qualcun altro mi ha fatto male. È come l’amore: quando condividi qualcosa così intensamente per tanto tempo, vedere quella persona con qualcun altro fa soffrire”. Tuttavia, nell’estate 2024, le due hanno annunciato la loro reunion, che si concretizza proprio con il tour teatrale in programma quest’autunno.

Vita privata

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno fatto coppia per 25 anni prima di separare le loro strade dal punto di vista amoroso. A settembre 2024 Katia ha confermato su Instagram le voci che si rincorrevano da qualche mese, spiegando che in effetti lei e Angelo sono separati già da un anno e mezzo. I due, insieme dal 2006, nel 2010 hanno avuto una figlia, Agata. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Valeria Graci, la comica è stata sposata per molto tempo con Simon Russo, conosciuto nel 2011. Dall’ex marito Valeria ha avuto un figlio, Pierluigi, di 13 anni.