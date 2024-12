Jurassic World Rebirth, tutto quello che c'è da sapere in attesa dell'uscita nel 2025

Roma, 19 dicembre 2024 – Jurassic World Rebirth sbarcherà nei cinema di tutto il mondo del 2025 e il film si sarà ambientato cinque anni dopo le avventure di Jurassic World: Dominion. C’è un obiettivo principale legato a questa pellicola: riportare il franchise e la saga alle loro radici degli anni '90. Proprio per questo motivo è stato richiamato lo sceneggiatore originale di Jurassic Park, David Koepp.

Anticipazioni su Jurassic World Rebirth: cast e trama

In un recente podcast, Koepp ha incuriosito i fan sul progetto: "Spero che alla gente piaccia il film perché la serie tendeva a cambiare dopo il terzo capitolo, e sembrava, 'Ok, quindi cambiamo tono.' Steven Spielberg e io eravamo interessati, invece, a un tono che fosse forse più simile al primo film. L'ho visto all'inizio come un film con una vera e propria missione. Mi piacciono le cose che sono guidate dal contenimento, sai? E così, svilupparlo con un team limitato lo ha reso tutto quanto molto divertente".

Si prospetta un ritorno alle origini: “Ed è stato semplicemente divertente tornare a quel mondo di grandi avventure sostenuto dalla vera scienza e scrivere alcuni nuovi personaggi fantastici. Non capita spesso di avere una tabula rasa e dire: 'Cosa vuoi fare?' Non c'erano aspettative di franchising a parte i dinosauri".

Rispetto alla moda di certe produzioni che prendono distanza dai precedenti capitoli (e accade spesso nel genere horror), Jurassic World Rebirth non negherà nulla di quanto visto e raccontato fino a oggi nelle pellicole del passato.

La Universal distribuirà il film nelle sale il 2 luglio 2025. Questa volta, il nuovo arrivato del franchise è Gareth Edwards (Godzilla, The Creator del 2014), al comando della regia. Insieme alle prime anticipazioni è stata anche resa nota la sinossi della storia che recita così: “L'ecologia del pianeta si è dimostrata ampiamente inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali all'interno di quella biosfera tropicale detengono la chiave per un farmaco che porterà benefici miracolosi e salvavita all'umanità".

Viene descritto come "un capitolo completamente nuovo nella cronologia di Jurassic". Non mancheranno ovviamente le bestie preistoriche ("ci sono alcuni dinosauri che sarebbe un crimine contro il cinema non includere”) mentre la nuova protagonista umana sarà Scarlett Johansson, nei panni dell’agente Zora Bennett. La donna sta guidando un'epica caccia al DNA dei dinosauri. "Sta cercando un senso alla sua vita dopo aver lasciato l'esercito e questa opportunità si presenta in modo tale da assicurarle che, dopo, fondamentalmente non dovrebbe mai più lavorare. Ma durante quel viaggio, inizia a mettere in discussione i diritti e gli errori etici di ciò che stanno facendo”. E si chiede se sia la cosa giusta quella che ha accettato di intraprendere.

Accanto alla Johansson ci saranno anche Mahershala Ali e Jonathan Bailey.

Cast a parte, la storia di Jurassic World Rebirth sarà una reinvenzione totale del franchise, legata al tema dell’ecologia del pianeta che si è "dimostrata ultimamente inospitale per i dinosauri".