Bufera su Joaquin Phoenix, la replica dell’attore dopo l’addio al film d’amore gay

Di recente l’attore Joaquin Phoenix è finito in mezzo a un polverone di polemiche a causa della sua decisione di abbandonare il film di Todd Haynes dedicato a una storia d'amore gay. Phoenix ha lasciato il progetto solo cinque giorni prima dell'inizio delle riprese, creando vari problemi alla produzione, che ha dovuto fermare i lavori in programma.

La replica

Dopo molte critiche, Phoenix ha rotto il silenzio sulla sua scelta controversa. Durante una conferenza stampa, l'attore premio Oscar ha affrontato la questione legata al suo abbandono improvviso del nuovo lavoro di Haynes. Nel film Phoenix e Danny Ramirez avrebbero dovuto interpretare una coppia di uomini innamorati vissuti negli anni ’30. Quando gli è stato chiesto di condividere il motivo della sua decisione, Phoenix ha evitato di rispondere in modo diretto. “Se lo faccio, condividerò solo la mia opinione dal mio punto di vista. Gli altri creativi non sono qui per esprimere il loro parere, quindi non mi sembra giusto”, ha spiegato il protagonista di ‘Joker’ e ‘Napoleon’, secondo quanto riportato da ‘People’ e ripreso da altre testate. L’attore ha aggiunto: “Non sono sicuro di come ciò possa essere utile. Non credo che lo farò.”

Retroscena

Phoenix, tra l’altro, avrebbe lavorato parecchio alla sceneggiatura dell’opera insieme a Haynes e allo scrittore Jon Raymond. Una fonte ha rivelato che l'attore aveva delle riserve riguardo al progetto, a causa di voci secondo cui si sentiva a disagio con le scene di sesso esplicito presenti nel film, una pellicola che, secondo molti, avrebbe incuriosito numerosi spettatori e avrebbe potuto far registrare incassi cospicui. A quanto pare, erano già stati costruiti interi set a Guadalajara, in Messico, prima che Phoenix decidesse di abbandonare il progetto. La troupe sospetta che l'uscita di Phoenix sia legata proprio alle scene più hot che erano previste. Haynes ha dichiarato a ‘Variety’ nel settembre 2023 che Phoenix aveva iniziato a creare il film con spunti e idee aggiungendo: “Fondamentalmente, è stato un modo meraviglioso e organico di creare la sceneggiatura. E Joaquin spingeva per andare oltre, verso territori più pericolosi, a livello sessuale”. Il film, per come era stato concepito in origine, sarebbe stato sostanzialmente “incentrato” sulla presenza Phoenix. Prima che il progetto fosse accantonato, il regista e sceneggiatore di 63 anni aveva elogiato l'attore definendolo la “forza trainante” del lungometraggio.

Precedenti

Secondo alcuni professionisti di Hollywood, comunque, non è la prima volta che Phoenix molla sul più bello progetti e set. Hanno raccontato episodi simili anche un attore come James McAvoy e il regista Ridley Scott, che hanno rivelato dunque un comportamento ricorrente di Phoenix, che per questi improvvisi colpi di coda ha spesso sorpreso intere produzioni. Intanto Phoenix torna al cinema sullo schermo in ‘Joker, Folie à Deux’, in uscita nelle sale il 2 ottobre. Il film è l'attesissimo seguito di ‘Joker’ del 2019, che ha vinto l'Oscar e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale. Nella nuova pellicola, Phoenix torna a indossare i panni di Arthur Fleck/Joker, affiancato dal Premio Oscar (per ‘A Star Is Born’) Lady Gaga, nel ruolo di Harley Quinn.

La storia con Rooney Mara

Nel 2018, sul set di ‘Maria Maddalena’ del film di Garth Davis, Phoenix (che interpretava Gesù di Nazareth) e la collega Rooney Mara (nei panni della protagonista del titolo) si sono innamorati. Nel settembre del 2019 i due hanno annunciato il loro fidanzamento. Nell'agosto 2020 hanno accolto il loro primogenito che hanno chiamato River, come il compianto fratello di Phoenix, scomparso tragicamente per overdose nel 1993 all’età di 23 anni. Nel giugno 2024 la coppia ha avuto il suo secondogenito, il cui nome non è ancora stato reso noto.