Il Patriarca 2: cast e trama. Torna la saga familiare criminale con Claudio Amendola

Roma, 14 novembre 2024 – “Devi solo sparare, Ferro. Lo hai fatto tante volte”. Si apre con una richiesta di quelle impossibili da assecondare la seconda stagione de 'Il patriarca', dal 15 novembre in prima serata su Canale 5. La serie con protagonista Claudio Amendola che riprende i panni di Nemo Bandera, l’imprenditore tanto affascinante quanto spietato, che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea da dove gestisce una vasta rete di narcotraffico che gli consente di mantenere il controllo sulla città marittima di Levante. La richiesta parte proprio da Nemo che chiede al suo braccio destro e amico di lunga data, interpretato da Michele di Virgilio, di ucciderlo.

Una promessa che si erano fatti quando l'imprenditore aveva ricevuto la diagnosi del morbo di Alzheimer che ha gettato la sua vita nel caos costringendolo a ripensarla, a porsi domande sul suo ruolo e le scelte fatte in passato. Diretta dallo stesso Amendola e scritta da Roberto Jannone, Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sofia Assante, 'Il patriarca 2' accompagnerà gli spettatori per sei prime serate dopo l'annuncio, lo scorso anno, della sua cancellazione. In questo nuovo capitolo, Nemo, nonostante la tragica perdita del figlio Carlo, sembra aver ritrovato un equilibrio.

Il merito è della moglie Serena (Antonia Liskova), della figlia Nina (Giulia Schiavo) e di suo marito nonché avvocato di famiglia Mario (Raniero Monaco di Lapio). Ma Nemo non sa che proprio il genero è l'assassino di suo figlio. Un segreto vissuto con angoscia e sensi di colpa dall'uomo che, se scoperto, rischierebbe di far crollare tutto ciò che ha costruito. L'apparente quiete raggiunta dalla famiglia Bandera s'incrina con l'arrivo di Raoul Morabito, interpretato da (Federico Dordei), un tempo amico di Nemo ora diventato il principale antagonista. L'uomo è tornato a Levante per vendetta e per togliere all'imprenditore il controllo sulla città. Una resa dei conti che intreccia rivalità, amicizia e vecchi conti in sospeso.

Ad aggiungere tensioni in un quadro già ampiamente complicato Lara (Neva Leoni), la figlia avuta da Nemo da una relazione passata, che è ormai ufficialmente entrata a far parte della famiglia Bandera. Ma la sua presenza aggiunge altra rivalità all'interno del clan. Girato nel corso di 6 mesi nella prima metà del 2024, tra Lazio, Abruzzo e la Puglia, 'Il patriarca 2' è prodotto da Camilla Nesbitt per Camfilm e presentato da Taodue-Mediaset Group. Nel cast della serie anche Primo Reggiani, Giulia Bevilacqua, Ninni Bruschetta e Claudia Vismara che contribuiscono a rendere il racconto ricco di colpi di scena e tradimenti realizzati con un solo obiettivo: avere il potere nelle proprie mani.