I migliori film in uscita a Maggio 2023

Guardiani della Galassia - Vol.3

Debutta il 3 maggio 2023 questo terzo capitolo della famosa saga diretta da James Gunn. Torna sul grande schermo Elizabeth Debicki nei panni Ayesha, la sacerdotessa dorata. Ricomincia da dove era finita, quando nel volume 2 sembrava aver iniziato l'esperimento per dare vita all'essere perfetto: Adam Warlock, il personaggio che nella versione fumettistica appare nelle vesti di doppio malvagio, l'inquietante Magus.

Creature di Dio

Saela Davis e Anna Rose Holmer dirigono in coppia quest’opera in uscita il 4 maggio. Due occhi dietro la macchina da presa per una trama complessa, ambientata in un villaggio di pescatori sferzato dal vento: qui una madre vive divisa tra cosa è giusto e sbagliato e lotta per proteggere il suo amato figlio. Emerge il tema della bugia, che avrà un impatto distruttivo sul figlio e sull’intera comunità. Tra i protagonisti del film ci sono: Emily Watson, Paul Mescal, Aisling Franciosi, Declan Conlon.

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

La quattordicesima domenica del tempo ordinario è il quarantatreesimo film da regista del celebre Pupi Avati, tra le migliori uscite del mese, sul grande schermo dal 4 maggio. Le scene cupe e dolenti ripercorrono la vicenda di Samuele Nascetti e Marzio Barreca, due adolescenti che nella Bologna rossa degli anni '70 decidono di essere amici per tutta la vita. I protagonisti fondano il gruppo musicale I Leggenda, in un’Italia sotto i colpi degli anni di piombo e delle batterie della musica rock progressive.

Book Club: Il capitolo successivo

Come quattro inseparabili amiche che si ritrovano dopo i percorsi paralleli e sconvolgenti di ciascuna vita. L’ 11 maggio comincia la reunion di quelle eterne e “brave” ragazze: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, ancora protagoniste del secondo capitolo dell’amato Book Club. Questa volta sono alle prese con un nuovo e divertente viaggio in giro per l’Europa. The Next Chapter è quel viaggio a lungo rimandato e tanto desiderato.

Love Again

Love Again (Amare di nuovo). Sembra un invito questo titolo in uscita nelle sale il giorno 11 maggio. Scrittura incentrata sulla vicenda di Mira Ray che, dopo aver perso il fidanzato, continua a inviare messaggi d’amore al cellulare dell’amato senza realizzare che quel numero è stato riassegnato al giornalista Rob Burns. Rob rimane colpito dalle parole di Mira al punto che deciderà di cogliere il caso della vita per conquistare il suo cuore. Intanto a Rob viene assegnato il compito di scrivere un articolo sulla superstar Celine Dion, che interpreta se stessa nel suo primo ruolo cinematografico. Sarà proprio la cantante premio Oscar a fare da Cupido?

Fast X

Tra i migliori lungometraggi di maggio in arrivo al cinema c’è anche il decimo capitolo della storica serie Fast and Furious: Fast X (18 maggio 2023). Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia dovranno affrontare un nuovo e letale avversario: una minaccia terribile ritorna dopo anni alla ricerca di vendetta, determinata a distruggere la famiglia del protagonista.

La Sirenetta

L’Ariel “nera” del celebre film d’animazione Disney finalmente esce dalle acque agitate delle polemiche mondiali e approda sui grandi schermi. Il 24 maggio 2023 sbarca La nuova Sirenetta al cinema, col volto di Halle Bailey, diretta da Rob Marshall. Si innamora di un bel principe che ha salvato da un naufragio e farà di tutto per poterlo rivedere.

Dalíland

La settima arte ci regala il fascino di poter imprimere sulla pellicola anche la pittura. Dal 25 maggio anche al cinema ci sarà spazio per l’arte figurativa. Dalíland, infatti, è un film dedicato al pittore e artista Salvador Dalí, tra i padri del surrealismo. Ad interpretare il genio, Ben Kingsley. La figura di questa icona del XX secolo ci viene raccontata da un suo assistente personale. Siamo nel 1973 a New York e “Avida Dollars” (anagramma dell’artista) vive al Ritz insieme alla moglie Gala e sta preparando la sua prossima personale.