‘House of The Dragon 2’ su Sky e Now, anticipazioni e cast

La seconda stagione di ‘House of The Dragon’ uscirà il 17 giugno su Sky e in streaming su Now. Il debutto avverrà contemporaneamente alla messa in onda negli Stati Uniti. In tutto si tratta di otto nuovi episodi.

I due trailer

Recentemente, HBO ha rilasciato due trailer della nuova stagione di ‘House of The Dragons’, il Black Trailer e il Green Trailer, definiti così dai colori delle due famiglie in lotta tra loro. I filmati promozionali, che contengono pillole di anteprime, si sono concentrate sugli eventi che porteranno alla guerra tra le due parti. Chi arriverà a sedere sul Trono di Spade?

Trama

Così come abbiamo visto nella prima stagione, in ‘House of The Dragon 2’ le vicende sono ambientate 200 anni prima degli eventi de ‘Il Trono di Spade’ e sono incentrate sulla storia della dinastia Targaryen. Nei nuovi episodi, Westeros è a un passo dalla guerra civile. Il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri lottano rispettivamente per Re Aegon e la Regina Rhaenyra. Rhaenyra e suo zio/marito Daemon hanno radunato sostenitori per combattere per il suo diritto a salire sul trono succedendo al sovrano Viserys.

Dall'altra parte, Aegon, figlio di Alicent e Viserys, è stato incoronato re dai cospiratori, tra cui il padre di Alicent, Otto Hightower, e lo sgradevole Ser Cristan Cole. Ciascuna fazione rivendica la legittimità del proprio candidato al Trono di Spade. Il regno si spaccherà a metà, costringendo tutti a scegliere quale gruppo rivale della Casa Targaryen sostenere. Oltre a re Aegon e al subdolo Team Green, Rhaenyra e Daemon (Team Black) dovranno affrontare anche Aemond, dopo che ha ucciso il figlio di Rhaenyra, Luke, con l'aiuto del suo drago Vhagar, che è anche il più grande del mondo.

Nuovi ingressi

Le new entry del cast comprendono: Abubakar Salim (Alyn di Hull), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Gayle Rankin (Alys Rivers), Clinton Liberty (Addam of Hull), Simon Russell Beale (Ser Simon Strong), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark).

Ritorni

Tra gli interpreti si rivedono Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Eve Best, Fabien Frankel, Matt Smith, Steve Toussaint, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Ritroviamo anche Matthew Needham, Harry Collett, Phoebe Campbell, Phia Saban, Bethany Antonia, Jefferson Hall.

Prima stagione

Chi non avesse visto la prima stagione di ‘House of The Dragon’, o volesse rivederla, può recuperare i vari episodi on demand su Sky e in streaming su NOW.

Nelle prime puntate, il Continente Occidentale del mondo immaginato da George R.R. Martin, già teatro delle epiche vicende di ‘Il Trono di Spade’, è l’ambientazione di una nuova storia, che temporalmente si colloca prima degli eventi narrati nella celebre serie HBO. Al centro dell'attenzione c'è la Casa Targaryen.

Lotta di successione

La serie si focalizza su un momento cruciale della storia di Westeros, la Danza dei Draghi, cioè la lotta per la successione al Trono di Spade. Quando Viserys I prova a nominare come erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra, si scatena un feroce dissenso a corte che sfocia in una sanguinosa guerra civile. I tradizionalisti, contrari a vedere una donna sul Trono di Spade, sostengono il fratello minore del monarca, il principe guerriero Daemon Targaryen.

Il romanzo

La saga è basata sull’opera fantasy ‘Fuoco e Sangue’ di George R.R. Martin. La Casa Targaryen è l'unica famiglia di signori dei draghi a sopravvivere al Disastro di Valyria, stabilendosi a Roccia del Drago. Sono passate in rassegna le generazioni dei Targaryen che hanno lottato per difendere il Trono di Spade creato da Aegon il Conquistatore, fino alla guerra civile che quasi annientò la loro dinastia.

Com'è stato forgiato l’iconico scranno? Perché Valyria divenne così pericolosa dopo il Disastro? Quali furono i peggiori crimini di Maegor il Crudele? Cosa scoprì Alysanne la Buona alla Barriera? Cosa accadde realmente durante la Danza dei Draghi? In questo volume vengono date alcune risposte, importanti anche per la saga di ‘Games of Thrones’.