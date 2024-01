Film Sky in arrivo gennaio 2024: tutti i titoli più attesi

Ecco la lista completa che include tutti i film che saranno disponibili su Sky (e sulla relativa piattaforma di streaming, Now) a partire dal mese di gennaio 2024: qui di seguito la selezione in arrivo sulla pay-per-view.

Fast X - Dal 1° gennaio

Sky Cinema Collection proporrà ai suoi spettatori un ricco assortimento dei film della saga delle automobili e delle forsennate competizioni illegali per le strade più pericolose degli Stati Uniti (e non). Si comincerà con il cult del 2001, ‘Fast and furious’, arrivando poi a ‘Fast and furious 7’ del 2015, chiudendo in bellezza con l’ultimo capitolo della saga ‘Fast X’. Anche nel decimo film della serie ritorna Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto: in questo episodio, lui e la sua famiglia si trovano di fronte a una nuova rischiosa avventura. Dopo aver superato numerose sfide e aver sconfitto con astuzia e coraggio ogni avversario lungo il loro cammino, la famiglia di Toretto si ritrova ad affrontare un nemico ancor più spietato rispetto a tutti quelli precedenti: riemerso da un passato che speravano di aver cancellato, Dante, interpretato da Jason Momoa, è determinato più che mai a distruggere la famiglia, facendo fuori ogni suo singolo componente. Dante è infatti il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes, che tempo addietro Dom e la sua famiglia avevano ucciso.

L’ordine del tempo - Dal 2 gennaio

Pietro (Alessandro Gassman) ed Elsa (Claudia Gerini) stanno insieme da anni e hanno anche una figlia, Anna. La coppia si prepara a festeggiare il 50° compleanno della donna sul litorale insieme ad un gruppo di amici, tra cui anche alcuni scienziati: due di loro sanno una verità sconosciuta agli altri, c’è infatti un enorme asteroide che potrebbe molto presto schiantarsi contro la superficie terrestre. Posto di fronte a questa tragica fatalità, ognuno dei partecipanti al party si ritroverà costretto a fare un bilancio della propria esistenza.

La casa del padre - Dall’8 gennaio

Antonio fa finalmente ritorno nella casa in cui ha passato la sua infanzia a quasi 20 anni di distanza dall’ultima volta. Da tempo i suoi genitori non ci sono più e sembra che tutto sia rimasto quasi congelato, bloccato in un’epoca ormai passata. Suo fratello vorrebbe vendere l’abitazione il prima possibile, e approfitta della presenza di Antonio per permettere ad Angela, una possibile acquirente, di vedere la casa. La donna arriva pochi istanti prima che si scateni un tremendo temporale che cambierà gli equilibri all’interno della casa…

Renfield - Dal 15 gennaio

In arrivo a partire dal 15 gennaio su Sky Cinema anche la storia del bizzarro Renfield (Nicholas Hoult) lo scagnozzo del terribile conte Dracula (Nicolas Cage): ricoverato in manicomio da ormai diversi decenni, sogna disperatamente di condurre una vita lontana dal mostro con i denti appuntiti, dalle sue folli richieste e ovviamente anche da tutti gli spargimenti di sangue legati alla sua figura.

Io Capitano - Dal 29 gennaio

Sky Cinema si prepara per mettere a disposizione degli iscritti al servizio la nuova pellicola diretta da Matteo Garrone candidata ai Golden Globe 2024.

Seydou e Moussa sono due giovani cugini nati e cresciuti a Dakar che hanno lo stesso sogno: vogliono diventare entrambi dei musicisti di successo in Europa. Nonostante gli avvertimenti ricevuti da varie persone, tra cui la madre di Seydou, i due ragazzi vogliono raggiungere il loro ambizioso obiettivo a tutti i costi, partendo dunque così per un viaggio infinito, pericoloso e sfiancante che cambierà per sempre le loro vite.