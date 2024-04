Sono numerosi i film in uscita nel mese di aprile 2024 su Sky e alcuni di questi profumano anche di Oscar. A seguire potete trovare una guida con le pellicole più importanti pronte a sbarcare nella programmazione delle prossime settimane, tra successi italiani e internazionali.

I film in uscita su Sky ad aprile 2024

Partiamo dal 1 aprile 2024. Da lunedì è disponibile “Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3”, terzo capitolo della saga cinematografica francese campione di incassi in patria e diventata anche in Italia un piccolo cult. Uscito nel 2021. Al centro della storia la decisione di Claude e Marie Verneuil di fare una cenetta intima in occasione del loro 40esimo anniversario di matrimonio. I due, però, non hanno considerato le figlie e i loro rispettivi mariti. Infatti, le due donne avevano già pianificato una grande festa a sorpresa. E tra gli invitati ci saranno i genitori di Rachid, Chao, Charles e David. Proprio le differenza tra i vari ospiti daranno vita a situazioni divertenti e grottesche. Una commedia da non perdere che assicura buonumore e risate.

Dal 7 aprile sarà disponibile, invece, “The Palace”, pellicola diretta da Roman Polanski. Il film è ambientato nella notte del 31 dicembre 1999. I diversi membri dell'alta società si riuniscono al Palace Hotel di Gstaad, in Svizzera, per trascorrere l’attesa notte di Capodanno che guiderà e accompagnerà verso il nuovo millennio. Una pellicola grottesca, con eccessi e momenti volutamente dissacranti che vede, tra i protagonisti principali, Fanny Ardant, Oliver Masucci, John Cleese e la partecipazione di Luca Barbareschi, presente anche come produttore del film.

Il 15 aprile sarà arriverà su Sky “Cento Domeniche”, un dramma commovente e più attuale che mai diretto e interpretato da Antonio Albanese. La storia è quella di Antonio Riva. L’uomo (Albanese) ha il desiderio e il sogno della vita di poter finanziare il matrimonio della figlia Emilia. Quando la ragazza gli annuncia l’intenzione di convolare a nozze, sembra tutto perfetto ma un incubo vero e proprio irrompe nella sua esistenza. Infatti, solo a quel punto viene a sapere di essere stato ingannato e di aver perso tutti i risparmi di una vita che aveva tenuto gelosamente da parte.

Ad aprile arriveranno due film tra i più nominati agli Oscar 2024

Il 21 aprile potremo entrare nel magico e colorato (di rosa) mondo di “Barbie”. La trama racconta la vita di Barbie, che vive a Barbie Land, in un mondo ovattato e apparentemente perfetto ma, improvvisamente, viene cacciata dal paese perché non è giudicata una bambola dall'aspetto perfetto. Improvvisamente senza più sapere dove vivere, si trova costretta a cercare un altro luogo e decide di partire, insieme a Ken, verso il mondo degli umani. Ma anche lì, l’arrivo non sarà dei più semplici…

Infine, dal 29 aprire sarà possibile vedere “Oppenheimer”, vincitore di ben 7 premi Oscar nell’ultima edizione, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan e interpretato da Cillian Murphy. Al centro del racconto, la vita del fisico J Robert Oppenheimer, impegnato a lavorare con una squadra di scienziati per il Progetto Manhattan. Proprio ciò darà vita allo sviluppo della bomba atomica. Un film drammatico dalla durata di tre ore circa che non può non lasciare indisturbati.