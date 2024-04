Le serie in uscita su Sky ad aprile 2024

Sky (e NOW) sono pronti a fare compagnia ai loro abbonati per le prossime settimane con un mese di aprile 2024 ricco di ritorni interessanti e nuove stagioni per serie tv seguitissime e diventate anche pilastri della programmazione. A seguire potete trovare una guida con i titoli in uscita insieme alla rispettiva data di rilascio.

Da “Mary & George” alla stagione 2 de “Il Re”

Dal 7 aprile sarà disponibile “Mary & George”, una serie tv ‘storica’ con protagonisti Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran. La trama ufficiale racconta come sia ispirato alla storia vera di Mary Villiers, che crebbe il suo seducente e affascinante figlio, George, con lo scopo di sedurre Re Giacomo VI di Scozia, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra. L’intenzione finale era quella che potesse diventare il suo amante. Proprio attraverso numerosi scandali e intrighi, madre e figlio passarono da essere umili popolano a influenti e ricchi, davanti all'Inghilterra testimone di questa improvvisa ed evidente ascesa, ed eletti, addirittura, consiglieri del re. Creata da D. C. Moore e diretta da Oliver Hermanus, la serie è basata sul libro di Benjamin Woolley, The King's Assassin (2017) incentrato sulla relazione tra Giacomo VI e I e George Villiers, primo duca di Buckingham. Già rilasciato su Sky Atlantic nel Regno Unito il 5 marzo 2024, in Italia la miniserie sarà disponibile dal 7 aprile (2 giorni prima, invece, negli Stati Uniti). Dopo i primi due episodi, ci saranno due episodi a settimana fino al gran finale previsto per il 28 aprile 2024. Dalle prime recensioni, la critica ha accolto in maniera positiva “Mary & George”, con buone recensioni iniziali.

Troveremo poi un ritorno attesissimo con una nuova stagione della produzione italiana di “Il Re”. Luca Zingaretti è nuovamente protagonista degli episodi del prison drama Sky Original ambientato nel carcere S. Michele. In otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi, la seconda stagione è stata scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. L’attore, indimenticabile nei panni del Commissario Montalbano, questa volta interpreta Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera che alla fine della prima stagione è reso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele. Tra le attrici rivedremo anche Isabella Ragonese, Barbara Bobulova e Anna Bonaiuto. La fiction sarà disponibile a partire dal 12 aprile 2024.

Continuano, anche questo mese, gli episodi inediti della seconda stagione di “Call My Agent Italia”. Ritroveremo i protagonisti delle puntata che hanno reso un piccolo cult questa produzione italiana (remake di una serie francese): Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi. Già confermata una terza stagione che vedrà, molto probabilmente, la luce nel 2025.

Il 15 aprile, invece, arriveranno gli episodi della sesta stagione di “The Good Doctor”. La serie ha debuttato il 25 settembre 2017 e, dopo un successo altalenante nel nostro Paese, ad aprile 2023, è stata rinnovata per una settima e ultima stagione. Partito da circa 11 milioni di spettatori, negli anni è calata fino ad arrivare a poco più di due milioni nell’ultima stagione, in onda nel 2024 negli Stati Uniti. Dopo le nozze e dopo essere stato promosso ad assistente chirurgo, il dottor Shaun Murphy ( interpretato da Freddie Highmore) si troverà davanti a scelte fondamentali per il suo futuro. E non saranno facili da prendere.

Nuove stagioni di serie crime amatissime: da “Law & Order – Unità vittime speciali” a “Vera”

Dal 21 aprile sarà disponibile la 25esima stagione di “Law & Order - Unità vittime speciali”. Si tratta del ‘live action’ più duraturo e longevo della tv americana. Basti pensare che il suo esordio è avvenuto nel 1999 ed è il primo spin-off di “Law & Order - I due volti della giustizia”. La stagione è composta da soli 13 episodi e diventa così la più breve nella storia dello show. Dopo essere tornata nella stagione precedente, Molly Burnett ha abbandonato la serie dopo il finale della 24esima stagione. Inoltre Kelli Giddish tornerà per la premiere della stagione dopo la sua uscita di scena recente.

A inizio mese, inoltre, ha preso il via anche la “Chicago Night”, una serata incentrata sulle nuove stagioni di uno dei franchise più noti e amati in tutto il mondo. Ogni martedì, a partire dal 2 aprile, tornano le avventure e le storie di “Chicago P.D.”, “Chicago Med”, “Chicago Fire”. Gli eroi tornano in azione, pronti a tenere al sicuro la città, sempre impegnati in una lotta contro il tempo e contro il crimine. Un appuntamento inedito a settimana per tutte e tre le serie tv.

A partire dal 21 aprile, in onda su Crime Investigation, la 12esima stagione di “Vera”, la serie televisiva poliziesca britannica basata sulla serie di romanzi ‘Vera Stanhope’ di Ann Cleeves. Il debutto avvenne su ITV il 1 maggio 2011 e da allora è Brenda Blethyn a vestire i panni del personaggio principale, l'ispettore capo investigativo. A gennaio di quest’anno è stata già annunciata un’altra stagione – la 14esima – per lo show che continua ad appassionare e ad essere venduto anche oltre i confini del Regno Unito. Al centro della storia troviamo, ovviamente, Vera, ispettrice capo investigativo ad una passo dalla pensione. Vive a Northumberland & City Police ed è quasi esclusivamente concentrata sul suo lavoro. Di natura disordinata, ha una mente calcolatrice e, nonostante la sua personalità molto diretta e scontrosa, è molto legata ai suoi colleghi e alle persone che necessitano del suo aiuto e intervento. Molto sovente, inoltre, dimostra le sue capacità superiori evidenziando piccoli errori nei processi mentali nei componenti del suo staff. Vera ha uno forte legame con i sergenti Joe Ashworth e Aiden Healy. Gli episodi di questa 12esima stagione sono 5.

Chiudiamo questa guida con un’interessante notizie per i fan (e per chi ancora non ha iniziato a seguirlo) di “Downton Abbey” con tutte le sue 6 stagioni. La serie tv è diventata immediatamente un successo non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. Oltre all’amatissima Maggie Smith, i protagonisti sono Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern e Michelle Dockery. Visto l’immenso seguito, sono stati prodotti anche due film, successivi alla serie tv, il primo uscito nel 2019, l’altro nel 2022.