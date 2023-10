I film di ottobre disponibili su Prime Video

Anche questo mese la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video, propone un’offerta ricca di numerosi film che spaziano tra più generi, con un occhio di riguardo al thriller e all’horror, in vista di Halloween, a fine ottobre.

‘Totally Killer’

In uscita il 6 ottobre. Un crudele assassino dal volto mascherato, che ha compiuto una strage trentacinque anni fa, torna la notte di Halloween per completare il cerchio e cercare la sua quarta vittima. Una diciassettenne si troverà casualmente coinvolta e, tentando di salvarsi, si ritroverà catapultata indietro nel tempo fino al 1987, quando i primi omicidi avevano avuto luogo. L’adolescente dovrà allearsi con la versione adolescente di sua madre per cercare di salvare le sue amiche e, nel contempo, evitare di rimanere intrappolata nel passato, il tutto in sole sette ore a disposizione.

‘The Burial’

Dal 13 ottobre. Il film è tratto dall'articolo omonimo pubblicato da Jonathan Harr nel 1999 su ‘The New Yorker’ e racconta la storia di Jeremiah Joseph O'Keefe, un impresario di pompe funebri interpretato da Tommy Lee Jones. O'Keefe chiede l'aiuto dell'avvocato Willie E. Gary (Jamie Foxx) per difendere la sua azienda in una causa legale contro la compagnia assicurativa Lowen, rappresentata da Raymond Lowen (Bill Camp) è accusato di aver orchestrato una truffa che potrebbe portare alla bancarotta dell'impresa di O'Keefe.

‘Awareness’

In uscita l’11 ottobre. Ian è un giovane ribelle emarginato dalla società. Possiede un potere straordinario che gli consente di manipolare le menti delle persone intorno a lui, creando illusioni ingannevoli. Tuttavia, Ian non sfrutta appieno questa dote, limitandosi a usarlo per truffe di poco conto al fine di sopravvivere. Ma alla fine, non riesce a mantenere segreta a lungo la sua abilità, e quando una delle sue truffe non va come previsto, le sue capacità vengono svelate pubblicamente. Questo attira l'attenzione di due diverse organizzazioni, entrambe desiderose di sfruttare le sue abilità a proprio vantaggio e disposte a tutto pur di ottenerle.

‘Spider-Man: No Way Home’

Dal 15 ottobre. La vita del diciassettenne Peter Parker (col volto di Tom Holland) e di coloro a cui tiene si trova improvvisamente sotto i riflettori dell'opinione pubblica. La presenza di Spider-Man comporta pericoli e caos che mettono a rischio non solo Peter, ma anche MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), considerati complici dalla stampa, rischiando persino di compromettere le loro possibilità di essere ammessi al college. Disperato, Peter si rivolge al Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), chiedendogli di eseguire un incantesimo per far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man. Strange accetta di aiutare Peter, ma l'incantesimo apre involontariamente uno squarcio nel tessuto della realtà, liberando alcuni dei nemici più potenti e pericolosi mai affrontati da uno Spider-Man, provenienti da vari universi alternativi. E ciò avrà un impatto profondo su tutto il Multiverso.

‘The Other Zoey’

Dal 20 ottobre. Josephine Langford interpreta il ruolo di Zoey, una studentessa universitaria che ha una visione poco convenzionale dell'amore. Nonostante le sue idee non tradizionali sull'amore, Zoey si trova coinvolta in una situazione tipica delle commedie romantiche quando incontra Zach, il ragazzo più popolare della scuola e giocatore di football. Zach ha un incidente stradale e, al risveglio, scambia Zoey per la sua fidanzata omonima. Zoey si finge l'altra Zoey. Ma quando incontra il cugino di Zach, Miles, inizia a provare una strana connessione emotiva che non si sarebbe mai aspettata. E si ritrova intrappolata in un triangolo amoroso imprevisto.

‘Mafia Mamma’

Esce il 23 ottobre. Si tratta di una divertente commedia ricca di azione. Una donna, proveniente da una periferia americana, eredita l'organizzazione criminale di suo nonno. Guidata dal suo affidabile consigliere dello Studio, decide di sfidare le aspettative di tutti, inclusa la sua, diventando la nuova capo dell'azienda criminale di famiglia. Il cast principale include Toni Collette, candidata all'Oscar, nel ruolo principale, affiancata da Monica Bellucci, Alfonso Perugini, Giulio Corso e Alessandro Bressanello.

‘Winnie-The-Pooh: miele e sangue’

Dal 27 ottobre. Svolta horror e splatter per l’orsetto più tenero e più amato dai bambini. Pooh e Pimpi hanno affrontato una grave carenza di cibo a causa della crescita di Christopher. Nel corso degli anni, la fame e l'aggressività sono aumentate, tanto da portarli a cibarsi dell'asinello Ih-Oh. Successivamente, Christopher ritorna con sua moglie per presentarle i suoi vecchi amici. Questi sfogano in modo violento tutta la rabbia accumulata nel corso degli anni. Questo stato di follia li accompagna quando raggiungono una casa di campagna abitata da alcune ragazze.

’65 – Fuga dalla Terra’

Dal 29 ottobre. In questo thriller di fantascienza Mills (Adam Driver), il pilota di un'astronave con 35 passeggeri a bordo, subisce un incidente durante un volo nello spazio. A seguito di un impatto con un asteroide, precipita su un pianeta sconosciuto. Benché l'atmosfera sia respirabile e la natura sembri familiare, aleggia un mistero che Mills non riesce ancora a svelare. Con lui c’è Koa (Ariana Greenblatt), giovane sopravvissuta allo schianto. I due si rendono conto di essere finiti sulla Terra 65 milioni di anni nel passato. Inizia quindi una lotta per la sopravvivenza…

‘Downtown Abbey II – Una nuova era’

Dal 30 ottobre. A Violet Crawley, la contessa di Grantham, un aristocratico francese ha lasciato un’eredità inattesa: una villa sul mare. Lady Violet si trasferisce con una parte della famiglia in Costa Azzurra. Tuttavia, la moglie del conte francese cerca di manipolare il testamento del marito defunto. Nel frattempo, a Downton Abbey, rimangono solo i domestici e Lady Mary: all'interno della dimora si sta girando un film. La servitù è eccitata dalla presenza di due celebrità del cinema muto, Guy e Myrna. Il regista fa compagnia a Mary, dal momento che il marito della nobildonna ancora una volta è lontano.

‘L’esorcista del Papa’

Dal 31 ottobre. Il film, per la regia di Julius Avery, narra la storia di Padre Gabriele Amorth, interpretato da Russell Crowe, un sacerdote reale che è diventato il capo esorcista del Vaticano e che ha condotto più di 100.000 esorcismi durante la sua vita. Una madre single di nome Julia (Alex Essoe), si mette a ristrutturare un'abbazia. La sua famiglia si trova presto ad affrontare un evento terrificante: suo figlio viene posseduto da un demone durante la notte. Nel corso delle indagini, Padre Amorth scopre una cospirazione che si è perpetuata per secoli e che il Vaticano ha cercato di nascondere.