I film in arrivo a ottobre 2024 su Netflix su Sky e Now

Sono in arrivo diverse novità italiane e straniere nel catalogo “cinema” su Sky e Uno per il mese di ottobre 2024. A seguire la programmazione delle uscite con la relativa data di disponibilità per ogni titolo.

Romeo è Giulietta

A partire dal 7 ottobre ecco arrivare la nuova commedia degli equivoci, brillante e originale, con la regia di Giovanni Veronesi e scritta insieme a Pilar Fogliati, che è anche protagonista della pellicola accanto a Sergio Castellitto. Uscito il 14 febbraio scorso nelle sale, è riuscito a incassare poco meno di un milione e mezzo di euro al box office. Al centro della trama c’è Federico Landi Porrini, famoso regista teatrale alla ricerca dei suoi "Romeo e Giulietta" per la produzione che sarà anche l’ultimo progetto prima della fine della sua carriera. Tra le candidate viene notata Vittoria che, però, si ritrova esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. La ragazza (interpretata da Pilar Fogliati) non demorde ed è intenzionata a ottenere un ruolo a tutti i costi. Così decide di tornare ai provini con una falsa identità, spacciandosi per ragazzo e facendosi chiamare Otto Novembre. Con questo trucco riesce a convincere il regista e assicurarsi la parte di Romeo. Ma, ovviamente, da quel momento, nascono una serie di divertenti equivoci. Accanto a Castellitto e alla Foglia, nel cast, troviamo Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Domenico Diele, con la partecipazione di Margherita Buy e Alessandro Haber.

May December

Il 9 ottobre spazio a un intenso dramma psicologico con la regia di Todd Haynes e interpretato da Julianne Moore e Natalie Portman. La storia vede Elizabeth, un'attrice di successo, pronta a trasferirsi per un periodo di tempo nella città dove vive Gracie Atherton-Yoo, la donna che dovrà interpretare nel suo prossimo impegno, un film biografico. Anni prima, Gracie si era trovata al centro di un vero e proprio scandalo mediatico: quando aveva 36 anni, aveva iniziato una relazione con un ragazzo di appena 13 anni. Ora i due sono marito e moglie. L’arrivo della bella Elizabeth, però, porta a galla vecchie ferite e confessioni mai fatte e porta Gracie e il compagno a mettersi di fronte alla verità, spesso dolorosa quanto silente.

Volare

Dal 14 ottobre arriva l’ultima fatica di Margherita Buy, sia regista che protagonista principale della pellicola. Il film rappresenta anche l’esordio dietro la macchina da presa per la talentuosa attrice. La storia prende ispirazione dalla sua reale fobia del volo e vede la trama incentrata su Anna, un'attrice affermata che soffre di aviofobia. Nel cast, accanto alla Buy, troviamo Giulia Michelini, Anna Bonaiuto e Francesco Colella. Anna si ritrova costretta a partecipare a un film in Corea e deve così affrontare e non rimandare più le sue paure. Decide di iscriversi a un corso antistress che la porterà a rendersi conto dei limiti che la sua fobia ha imposto alla sua vita professionale e personale.

I tre moschettieri – Milady

Secondo capitolo delle avventure di D’Artagnan e dei suoi compagni disponibile dal 21 ottobre 2024. La storia è tratta dal romanzo di Alexandre Dumas. Protagonisti Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris e Pio Marmaï nei panni dei moschettieri. Accanto a loro, nel cast, troviamo anche Eva Green e Louis Garrel. D’Artagnan è impegnato nella ricerca dell’amata Constance, sparita nel nulla dopo un attentato fallito a Luigi XIII. Ma, al suo posto, troverà la misteriosa Milady de Winter, al servizio del cardinale Richelieu.