Film in arrivo su Netflix a novembre 2024

Non solo serie tv ma anche film arricchiranno il catalogo dei titoli del mese di novembre 2024 su Netflix. La piattaforma streaming, infatti, ha reso note le produzioni in arrivo nelle prossime settimane. A seguire potete trovare un elenco con le pellicole disponibile insieme alla relativa data di rilascio.

Appuntamento a Natale

Il film è una commedia romantica natalizia diretta da Rusty Cundieff, scritta da Molly Haldeman e Camilla Rubis, prodotta da Mark Roberts e interpretata da Christina Milian. Un incontro romantico e inaspettato è la base per un appuntamento, fissato per il prossimo Natale. Al centro del racconto una storia d'amore da favola con quello che potrebbe essere l’uomo ideale di Layla che ha dovuto recarsi a New York per cercare di trovare i biglietti (ormai esauriti) del concerto dei Pentatonix. Proprio lì, infatti, i due si erano dati appuntamento, mesi prima. Ma come far a essere presente in quello che potrebbe essere l’ideale incontro tra due anime gemelle? Il film arriverà su Netflix il 6 novembre 2024.

Hot Frosty

Si tratta di una commedia romantica fantasy di ambientazione natalizia diretta da Jerry Ciccoritti e scritta da Russell Hainline. La pellicola è interpretata da Lacey Chabert, Dustin Milligan, Katy Mixon, Lauren Holly, Joe Lo Truglio, Craig Robinson e Chrishell Stause. Al centro della trama, la storia di Kathy che, due anni dopo aver perso il marito, porta magicamente in vita un affascinante pupazzo di neve. Grazie alla sua ingenuità è in grado di aiutare Kathy a ridere, a sentirsi nuovamente viva e in grado di amare di nuovo. I due finiscono per innamorarsi prima delle feste in arrivo, poco prima che lui si sciolga nuovamente dopo la fine del periodo invernale. Disponibile dal 13 novembre 2024.

Spellbound

Seguiremo le avventure di Ellian, la figlia dei dominatori di Lumbria che si ritrova a intraprendere una rischiosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri. "Spellbound - L'incantesimo" è una pellicola con la regia di Vicky Jenson (Shrek). Una pellicola d’animazione adatta per i più piccoli, da vedere anche insieme alla famiglia in una tipica serata, in attesa delle festività natalizie. Dal 22 novembre.

The Piano Lesson

Al centro della storia il destino di un pianoforte che porta a uno scontro tra familiari: il fratello si augura di vendere il cimelio, mentre la sorella è assolutamente contraria a questa ipotesi. Da questo disaccordo emergono verità inquietanti sulla percezione del passato e su chi definisce l'eredità di una famiglia. In casa Charles infuria una battaglia con quel esemplare di pianoforte che sta mettendo un forte astio due fratelli. Da una parte, l’uomo pensa solo al lato economico, alla possibilità di arricchirsi mentre la sorella fa di tutto per conservare quello che rappresenta, ormai, l'unico ricordo del patrimonio di famiglia. In arrivo il 22 novembre 2024.

Our Little Secret

Lindsay Lohan è la protagonista di questa pellicola di Natale. Il film racconta la storia di Avery (Lohan) che sta trascorrendo il suo primo Natale con la famiglia del suo ragazzo ma scopre che anche il suo ex partecipa ai festeggiamenti natalizi e decide di nascondere la loro relazione romantica ormai naufragata. Ma cosa accadrà? Una divertente e romantica commedia in arrivo il 27 novembre 2024.