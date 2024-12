Natale da paura: 5 horror da rivedere durante le Feste

A livello cinematografico, Natale è quasi sempre associato alle commedie natalizie (come i Cinepanettoni storici che vedevano protagonisti Boldi e De Sica), alle pellicole romantiche (l’amore che arriva miracolosamente proprio nel periodo delle feste, come in “Love Actually”) e i grandi classici per famiglie che ricordano l’infanzia (dai “Goonies” a “Una poltrona per due”). Ma c’è anche chi ha ambientato film horror in questo periodo dell’anno. E se siete amanti del brivido, ecco 5 pellicole da rivedere nelle feste.

Black Christmas

Black Christmas (Un Natale rosso sangue) è un film uscito nel 1974 e diretto da Bob Clark. Ancora oggi la pellicola è vista come uno dei capolavori del genere horror ed il "capostipite" del sottogenere slasher. Al centro della trama c’è un convitto di donne, terrorizzato da uno sconosciuto che fa chiamate telefoniche minacciose e poi uccide proprio durante il periodo di Natale. Molti anni dopo, nel 2006 ne è stato realizzato un remake, Black Christmas - Un Natale rosso sangue, con Katie Cassidy e Michelle Trachtenberg. Infine nel 2019 un’altra rivisitazione ma non hanno mai raggiunto il livello di tensione e ansia dell’originale.

Krampus - Natale non è sempre Natale

La storia prende origine dalla delusione nata a causa di continui litigi in famiglia, che non si fermano nemmeno durante le feste. E così il giovane Max si ritrova a smettere di credere nello spirito del Natale. Ma non sa che sta commettendo un grande errore perché spegnendo la speranza verso questa festa, provoca l'ira di Krampus, un demone malvagio che punisce tutti i miscredenti. Il film è stato accolto con un buon riscontro da parte del pubblico e della critica.

Gremlins

Un mix di horror e fantasy, è un classico da recuperare e vedere più volte. Uscito nel 1984 parla del giovane Billy accoglie in casa un tenero cucciolo di Gremlin, un animale esotico e misterioso. Ma deve seguire con attenzione tre regole: non bagnarlo mai, tenerlo lontano dalla luce intensa e non dargli da mangiare dopo mezzanotte, altrimenti le conseguenze potrebbero essere terribili. E ovviamente, saranno infrante con veri e proprio guai. Negli anni è diventato un vero e proprio classico.

A Christmas Horror Story

Film canadese uscito nel 2015 è composto da una serie di storie, a episodi. Dangerous Dan è un DJ radiofonico che si ritrova a fare lungo turno alla stazione radio Bailey Downs durante il periodo di Natale. Continua a ricevere avvisi di un disturbo al centro commerciale locale, che dicono ai suoi ascoltatori di stare lontani. Lui continua a suonare i brani mentre la pellicola si dipana in 4 racconti horror diversi…

Bloody Calendar

Datato 2021, il film è ambientato a dicembre, nel periodo delle feste di Natale. Al centro della trama c’è Eva, una giovane paraplegica ex ballerina che riceve in regalo all'inizio un particolare calendario dell'avvento dalla sua amica Sophie. L’oggetto è in legno, con all'interno numerosi piccoli cassetti e meccanismi di apertura e un orologio che avverte quando è mezzanotte. La ragazza si rende conto, però, che i cioccolatini scatenano eventi soprannaturali. Se lei ottiene benefici, le persone intorno iniziano a essere vittime di terribili incidenti, anche mortali.