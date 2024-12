I film di Natale più belli di sempre. Dal grande classico alla commedia romantica

Roma, 6 dicembre 2024 – Le storie natalizie che abbiamo conosciuto al cinema e in tv continuano ad avere un fascino irresistibile. Intrise di buoni sentimenti e piene zeppe di luoghi comuni e stereotipi, sono ormai un appuntamento fisso man mano che ci si avvicina al 25 dicembre. In tempi recenti alle novità e ai successi da vedere sul grande e sul piccolo schermo si è aggiunta anche l’offerta delle piattaforme streaming, tra novità, classici intramontabili e commedie romantiche. Ecco alcuni titoli imperdibili strettamente legati a questo periodo e utili per entrare in pieno nella magica atmosfera di queste settimane.

‘Miracolo nella 34ª strada’ (1947)

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, un distinto signore dai modi raffinati viene assunto dai Grandi Magazzini Macy's per interpretare Babbo Natale. Si presenta come Kris Kringle, ma il suo carisma e il modo in cui riesce a trasmettere gioia a chiunque lo incontri fanno pensare che potrebbe essere molto più di un semplice attore. Tuttavia, non tutti sono conquistati dal suo spirito natalizio: Doris Walzer, la sua pragmaticissima responsabile, nutre forti dubbi sulla sua autenticità e cerca di convincere sua figlia a non credere a Babbo Natale. La situazione si complica quando Kris viene accusato di essere mentalmente instabile e trascinato in tribunale. Sarà lì che grandi e piccini dovranno affrontare una domanda cruciale: Babbo Natale esiste davvero?

‘Una poltrona per due’ (1983)

Louis Winthorpe III, un broker di successo, e Billy Ray Valentine, un barbone, vengono coinvolti in uno scherzo crudele orchestrato da due ricchi magnati. Mentre le loro vite si capovolgono, i due uniscono le forze per vendicarsi in questa commedia irriverente sulla lotta di classe.

‘Mamma, ho perso l’aereo’ (1990)

Il simpatico e dispettoso Kevin McCallister, un bambino di otto anni, viene lasciato solo a casa sua, per sbaglio, mentre la sua famiglia parte per Parigi. La sera prima, infatti, dopo essersi comportato male, è stato mandato a dormire in soffitta da sua madre. L’indomani Kevin si risveglia in un’abitazione vuota e crede di poter fare quello che desidera. Tuttavia, l'euforia svanisce rapidamente quando scopre che due maldestri malviventi stanno pianificando di svaligiare la casa dei McCallister. Sarà lui, da solo, a dover difendere la casa in attesa che tornino i suoi parenti.

‘Parenti serpenti’ (1992)

Ambientato a Sulmona durante la vigilia di Natale, il film racconta il ritrovo annuale della famiglia Trieste. I due anziani coniugi accolgono i quattro figli con le rispettive famiglie. Lina, bibliotecaria sposata con un uomo volgare e madre di un figlio; Milena, casalinga depressa; Alessandro, un comunista sposato con la vivace Gina; e Alfredo, l’ultimogenito scapolo e professore. Tra pranzi abbondanti e lunghissimi, tombolate e la messa di mezzanotte, l’apparente tranquillità familiare viene sconvolta quando la nonna annuncia di voler andare a vivere con uno dei figli, poiché lei e Saverio non riescono più a stare soli. La notizia scatena un conflitto feroce: nessuno vuole accoglierli, ma tutti sono interessati ai beni materiali.

‘Nightmare Before Christmas’ (1993)

Jack Skellington, Re delle Zucche della città di Halloween, si stanca della monotonia di spaventare a Halloween. Durante una passeggiata, scopre il Natale e decide di introdurlo nella sua città. Tuttavia, il suo entusiasmo trasforma la magia del Natale in qualcosa di inquietante, creando confusione e meraviglia.

‘Love Actually’ (2003)

Una serie di storie intrecciate esplorano l’amore in tutte le sue forme durante il periodo natalizio a Londra. Da un premier innamorato a una famiglia spezzata, ogni vicenda racconta le gioie e le difficoltà delle relazioni in un’ambientazione romantica e festosa.

‘Elf – Un elfo di nome Buddy’ (2003)

Buddy è un personaggio eccentrico e fuori dal comune. Da neonato, rimasto orfano dei genitori, Buddy finisce accidentalmente nel sacco dei giocattoli di Babbo Natale e viene portato al Polo Nord. Qui, cresce credendosi un elfo, accolto dalla famiglia del Grande Elfo, che spera che il piccolo umano possa un giorno seguire le sue orme. Tuttavia, man mano che cresce, Buddy si dimostra ben lontano dalle capacità richieste a un vero elfo, senza sapere di essere in realtà un essere umano. Da adulto, scopre la verità sulle sue origini: il suo vero padre, ignaro della sua esistenza, è un affermato imprenditore di New York, a capo di una delle case editrici più prestigiose della città. Determinato a incontrarlo, Buddy parte per un viaggio avventuroso e ricco di comicità verso la Grande Mela. Durante la sua missione, troverà anche l’amore in Jovie, una ragazza dolce e spiritosa che, conquistata dalla sua ingenua allegria, diventerà la sua compagna, e non solo…

‘La neve nel cuore’ (2005)

Un racconto dolceamaro. Gli Stone sono una famiglia eccentrica del New England. Quando il figlio maggiore decide di presentare la fidanzata durante le feste natalizie, l'arrivo della giovane – una donna di successo e dal carattere deciso tipicamente newyorkese – scatena un mix di imbarazzo, tensioni e momenti di aperta ostilità. Gli Stone faticano a rapportarsi con l'ospite, che sembra fuori luogo in un ambiente così spontaneo e fuori dagli schemi. Durante la vacanza, le dinamiche familiari subiscono un terremoto: alcune relazioni vengono messe in discussione, altre nascono inaspettatamente, e antichi segreti vengono alla luce. Alla fine, però, l'amore incondizionato che caratterizza la famiglia Stone emerge, regalando un finale emozionante e riconciliatorio.

‘L’amore non va in vacanza’ (2006)

Questa romantica commedia natalizia è un viaggio emozionante tra l’Inghilterra e la California. La storia segue una produttrice americana e una giornalista inglese, entrambe deluse dall’amore, che decidono di scambiarsi le case durante le festività. Questa scelta si trasforma in un’occasione per riscoprire le gioie dell’amore.