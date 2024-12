Le serie tv da rivedere per Natale

Roma, 6 dicembre 2024 – Il Natale non è solo sinonimo di ogni ben di Dio sulle tavole imbandite, delizioso, pandoro, panettone e scambi di regali con amici e parenti. Può anche essere un'occasione per rilassarsi in tranquillità davanti alla TV dopo un pranzo abbondante. In alternativa, potrebbe bastare una fetta di dolce tipico accompagnata da una bella serie TV. Oggi le numerose piattaforme di streaming disponibili nel nostro Paese hanno arricchito i loro cataloghi con film, serie e reality show a tema. Quando si tratta di scegliere serie TV a tema natalizio, non è facile orientarsi in un panorama così vasto. Sono tantissime le possibilità disponibili, perfette per un intenso binge-watching. Alcune recenti, altre un po' più vecchie, ma tutte perfette per vivere l'atmosfera gioiosa del Natale. Ecco una piccola selezione.

‘Dash & Lily’

Tra le prime serie natalizie firmate Netflix, Dash & Lily ha debuttato nel novembre 2020 con una sola stagione composta da otto episodi. Purtroppo, nonostante il grande potenziale, Netflix ha deciso di non proseguirla. La trama segue Dash, un adolescente cinico, e Lily, una sognatrice piena di speranze, che si incontrano grazie a un quaderno rosso lasciato da lei in una libreria di New York. Attraverso le pagine del diario e le strade incantate di Manhattan, si sviluppa una storia romantica e delicata, mai melensa, che cattura la magia del Natale con la stessa dolcezza di un pandoro appena sfornato.

‘Odio il Natale’

Nel 2022, Netflix ha continuato a espandere la sua offerta di serie natalizie, lanciando Odio il Natale, la prima produzione italiana a tema delle festività. Questo remake di una serie norvegese ha come protagonista Pilar Fogliati in una commedia degli equivoci brillante e ironica. La storia ruota attorno a una trentenne scettica sull’esistenza dell’anima gemella, costretta a fingere di essere fidanzata per evitare le solite domande scomode dei familiari. La serie si distingue per la sua satira pungente e realistica, che esplora le sfide e le contraddizioni dei trentenni contemporanei in cerca di amore e autenticità.

‘Nuovo Santa Clause Cercasi’

Dal catalogo natalizio di Netflix passiamo a Disney+, che ha proposto la miniserie Nuovo Santa Clause Cercasi. Questo sequel del film Santa Clause è nei guai, terzo capitolo di una saga comica, vede Tim Allen tornare nei panni di Babbo Natale con il suo umorismo tagliente e dissacrante. La trama segue le avventure di Babbo Natale mentre cerca di andare in pensione, non senza difficoltà nel trovare un degno successore. Tra luci scintillanti e risate per tutta la famiglia, la serie celebra la magia del Natale ed è già stata rinnovata per una seconda stagione.

‘Natale con uno sconosciuto’

Molto prima che il fenomeno delle serie natalizie spopolasse in Italia, nel Nord Europa erano già presenti racconti dolci e divertenti dedicati alle festività. Natale con uno sconosciuto, produzione norvegese successivamente adattata in un remake italiano, rappresenta un piccolo cult su Netflix. Composta da due stagioni prodotte tra il 2019 e il 2020, la serie segue Johanne, un’infermiera che, pressata dalla famiglia sulla sua vita sentimentale, inventa di avere un fidanzato. Con poco tempo a disposizione, deve trovare qualcuno da portare alla cena di Natale. Un racconto tenero e ironico sulla ricerca dell’amore autentico durante le festività.

‘Tre giorni di Natale’

Dalla Spagna arriva Tre giorni di Natale, una mini-serie divisa in tre episodi che, nonostante sia stata rilasciata quasi tre anni fa, continua a essere molto apprezzata. La storia si concentra su quattro sorelle che, anno dopo anno, celebrano il Natale nella casa di famiglia. Attraverso tre momenti distinti della loro vita – adolescenza, età adulta e vecchiaia – emergono temi di crescita, resilienza e complessità delle relazioni familiari. Intimo e coinvolgente, questo racconto attraversa epoche e segreti, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche che ci legano e ci trasformano.