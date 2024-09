I film che hanno l’autunno come protagonista

Mancano pochi giorni all’inizio dell’autunno. Il 22 settembre diremo arrivederci all’estate ed entreremo ufficialmente nella nuova stagione. Spesso proprio questi mesi che precedono l’inverno sono protagonisti di numerose pellicole, per i colori della natura circostante o per quel sapore malinconico che si può percepire. A seguire potete leggere titoli delle pellicole che hanno anche l’autunno come protagonista.

Autumn in New York

Partiamo con questo film del 2000, interpretato da Richard Gere e Winona Ryder. In questo caso l’autunno è proprio nel titolo della pellicola e racconta la storia di un ristoratore di New York, poco incline alle relazioni serie, che si ritrova costretto a rivedere il proprio punto di vista e le cose che lo circondano da una nuova prospettiva. L’uomo incontra una ragazza molto più giovane di lui, uno spirito libero, che gli insegnerà molto sulla vita e su quanto il tempo possa essere prezioso.

Paragonato da molti alle atmosfere del classicone “Love Story”, “Autumn in New York” assicura commozione e lacrime allo spettatore. Intorno a loro, una città che sembra accompagnare il doloroso viaggio dei due protagonisti.

Il profumo del mosto selvatico

Anche in questo caso il film gioca sul tema del romanticismo e delle forti emozioni. Al centro della trama vediamo un rappresentante di cioccolata che si finge marito di un'ereditiera. I due, però, si ritrovano ad innamorarsi per davvero. Uscito nel 1995, vede come interpreti principali Keanu Reeves e Aitana Sánchez-Gijón. Vinse anche un Golden Globe per la migliore colonna sonora. I colori dell’autunno e la vendemmia, anche in questo caso, sono complici della storia raccontata sul grande schermo.

Harry ti presento Sally

Torniamo indietro fino al 1989. La pellicola è incentrata sulla relazione tra Harry e Sally. I due si sono conosciuti casualmente ai tempi dell'università durante un viaggio che è risultato terribile per entrambi. Il loro rapporto si evolve nel corso degli anni, nonostante lui sia fermamente convinto che non possa esistere amicizia tra un uomo e una donna. La commedia romantica con Billy Crystal e Meg Ryan è ambientata tra le strade della Grande Mela e sono diventate simboliche nella mente dello spettatore le immagini delle passeggiate dei due protagonisti tra gli alberi di Central Park, dipinti di giallo, arancione e rosso. Le strade autunnali fanno cornice all’evoluzione del loro rapporto. Il film è diventato un vero e proprio cult, promosso dalla critica e dal pubblico che, oltre al successo al cinema, permise al film di trasformarmi in un classico in pochissimo tempo.

L’incredibile volo

Chiudiamo questa guida con un titolo per famiglie che parla della giovane Amy, orfana di madre a causa di un incidente d'auto. Si trasferisce in Canada per vivere col proprio padre, Thomas. La piccola trova poi una collezione di uova d'oca, tra i boschi che circondano la fattoria dove vive. La migrazione e la nuova vita immersa nella natura sono due degli elementi chiave che caratterizzano questa favola moderna che, ambientata nei mesi autunnali, assume quei sapori malinconici e intensi che accompagnano la storia raccontata. Curiosità: la trama è basata su una storia realmente accaduta.