Non solo Saremo, le novita in tv a febbraio 2025

Roma, 27 gennaio 2025 – Cosa bolle in pentola in tv? Dopo le new entry che hanno accompagnato le prime settimane del 2025, continuano gli appuntamenti in tv con diverse novità anche per il mese di febbraio. Ecco una guida con i titoli da non perdere.

Festival di Sanremo 2025

C’è molta curiosità e attenzione legata alla nuova edizione del Festival di Sanremo dopo i cinque anni che hanno visto Amadeus al timone della kermesse musicale, assicurando alla Rai ascolti inaspettati e da sogno. Con il conduttore migrato sulla Nove per un contratto di quattro anni, era nata l’incognita sul nome che avrebbe dovuto prendere in mano la realizzazione di questa produzione tv. Ed ecco tornare Carlo Conti, già in passato alla guida di Sanremo con un ottimo riscontro. Sul palco, insieme a lui, diversi conduttori e amici: Antonella Clerici e Gerry Scotti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, Mahmood e Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Carlo Conti - Crediti Ansa Foto

I big sono aumentati di numero. Inizialmente Conti pensava a 24 artisti ma poi sono saliti a quota 30 (eccoli con i titoli dei brani in gara): Achille Lauro - Incoscienti giovani, Gaia - Chiamo io chiami tu, Coma_Cose - Cuoricini, Francesco Gabbani - Viva la vita, Willie Peyote - Grazie ma no grazie, Noemi - Se ti innamori muori, Rkomi - Il ritmo delle cose, Modà - Non ti dimentico, Rose Villain - Fuorilegge, Brunori SAS - L'albero delle noci, Irama - Lentamente, Clara - Febbre, Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore, Emis Killa - Demoni, Sarah Toscano - Amarcord, Fedez - Battito, Simone Cristicchi - Quando sarai piccola, Joan Thiele - Eco, The Kolors - Tu con chi fai l'amore, Bresh - La tana del granchio, Marcella Bella - Pelle diamante, Tony Effe - Damme 'na mano, Elodie - Dimenticarsi alle sette, Olly - Balorda nostalgia, Francesca Michielin - Fango in paradiso, Lucio Corsi - Volevo essere un duro, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento - La mia parola, Serena Brancale - Anema e core, Rocco Hunt - Mille volte ancora, Giorgia - La cura per me. A loro si aggiungono le 4 Nuove Proposte: Alex Wyse - Rockstar, Maria Tomba - Goodbye (voglio goodvibes), Settembre - Vertebre, Vale LP e Lil Jolie - Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Appuntamento dall’11 al 15 febbraio, in prima serata, su Rai 1, anticipato dal Primafestival e dal Dopofestival, al termine dello show, condotto da Alessandro Cattelan e con Selvaggia Lucarelli ospite fissa.

Belcanto

La nuova fiction farà il suo debutto su Rai 1 nel mese di febbraio. Al centro della trama la storia di tre donne che vogliono abbandonare una vita difficile per tentare di affermarsi nel mondo dell’Opera. Saranno prime serata composte, in totale, da otto episodi di 50 minuti ciascuno, diretti da Carmine Elia. Nel cast troviamo Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Adriana Savarese e Caterina Ferioli. Le vicende sono ambientate a metà Ottocento tra Napoli e Milano e ha la missione di raccontare, sul piccolo schermo, l’universo dell’opera lirica e dei suoi capolavori intramontabili. Protagoniste sono Maria (interpretata da Vittoria Puccini) insieme alle figlie Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese). Aggraziata e dotata di una straordinaria voce la prima, contraria alle regole e ribelle la seconda, le sorelle sono all’oscuro di un grande segreto che custodisce la madre. Prendono la decisione di scappare da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (interpretato da Antonio Gerardi), con il grande sogno di Milano e del Teatro alla Scala. Essere ammessi nel tempio della lirica non è semplice e sarà la voce di Carolina ad attirare l’attenzione del famoso maestro di canto Crescenzi (Vincenzo Ferrera).

Che Dio ci aiuti 8

Oltre a Belcanto, febbraio segna il ritorno di una delle fiction più amate del palinsesto: Che Dio ci aiuti. L’ottava stagione della serie tv vede diverse novità. La protagonista rimane Francesca Chillemi ma il cast è rinnovato con l’arrivo di Giovanni Scifoni e l’uscita di scena di Pierpaolo Spollon che ha confermato la notizia da tempo: “Il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti”. Il pubblico, invece, ritroverà, in alcuni episodi l’amatissima Elena Sofia Ricci, colei che, per prima, ha segnato il successo di questa fiction. Condividendo alcuni scatti dal set l’attrice ha ammesso di aver accettato di prendere parte ad alcuni momenti della nuova stagione con un ironico e divertito “Ci son cascata di nuovo”. E gli spettatori non potranno che esserne felici…

Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino si “sdoppia”. Mantenendo la guida di Affari Tuoi, il conduttore torna al timone del programma che è diventato un piccolo cult nel palinsesto di Rai 2. Il primo appuntamento è per martedì 28 gennaio ma poi continuerà per tutto il mese di febbraio (con probabile pausa durante la settimana del Festival di Sanremo per evitare concorrenza diretta). Insieme a De Martino non mancheranno ospiti e volti amici, inclusa probabilmente la presenza fissa di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che, in passato, hanno contribuito al successo dello show ironico e leggero.

Le onde del passato

Questo è il titolo della nuova fiction prevista per febbraio 2025 su Canale 5. Gli interpreti principali sono Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. Ambientata all’Isola d'Elba vede Anna Reali (a interpretarla è Anna Valle) nel ruolo di una pilota d’aerei che, per aiutare la sua amica del cuore Tamara (Irene Ferri), si ritrova a fare i conti con un passato difficile. Tutto nasce da un dramma. Nel corso di una serata trascorsa su uno yacht nel 2004, le due giovani donne sono vittime di una violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Da allora sono passati venti anni, Anna è diventata un pilota d’aereo mentre l’amica è rimasta sull’isola, dove ha aperto un B&B. E proprio sull’Isola d’Elba sarà costretta a fare ritorno Anna dopo una telefonata dell’amica accusata di omicidio. Cercherà di aiutarla e scoprire la verità insieme a Luca Bonnard (Giorgio Marchesi), il Commissario di Polizia che vent’anni prima le aiutò dopo quella terribile notte.