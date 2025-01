Duetti Sanremo 2025: la lista ufficiale di cantanti e canzoni

Ecco i duetti del Festival di Sanremo 2025. Se ne è parlato per giorni, le voci sono state tante. Oggi, domenica 26 gennaio, durante il Tg1 delle 13.30 il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha ufficializzato i duetti che caratterizzeranno la serata delle cover, ovvero quella di venerdì 14 febbraio, del Festival di Sanremo. La novità di questa edizione è rappresentata dalla possibilità per i Big in gara di duettare tra loro.

I premi alla carriera

Saranno due i premi alla carriera di Sanremo 2025: a Iva Zanicchi e ad Antonello Venditti.

I duetti del Festival di Sanremo 2025