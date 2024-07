Eva Longoria, da casalinga disperata a… vignaiola

Da casalinga disperata a… vignaiola. Parliamo di Eva Longoria, l’indimenticabile Gabrielle Solis protagonista della serie cult “Desperate Housewifes”, trasmessa per 8 stagioni dal 2004 al 2012. E ancora oggi, nonostante l’epilogo mostrasse la vita dei cinque personaggi anche nella loro evoluzione futura, i fan sperano di poter assistere ad un nuovo capitolo delle 5 abitanti di Wisteria Lane. Non sarà facile ma, per consolarsi, il pubblico potrà seguire la nuova serie di Eva Longoria, “Land of women”. E’ proprio qui che interpreterà il personaggio della vignaiola.

Eva Longoria in “Land of women”, anticipazioni sulla nuova serie

Si intitola “Land of women” la nuova serie con Eva Longoria protagonista e anche produttrice esecutiva. La trama racconta la storia di Gala, una donna newyorkese dell'alta società, abituata agli agi, ricchezze e comodità. Moglie, madre ed enofila, la sua intera esistenza viene improvvisamente sconvolta quando suo marito coinvolge l’intera famiglia in uno scandalo finanziario. E così, i due sono costretti a fuggire insieme a sua madre e alla figlia adolescente. Inoltre, per sfuggire a pericolosi criminali con cui il marito di Gala, ora scomparso, si trova in debito, le tre donne si nascondono in un'incantevole cittadina vinicola nel nord della Spagna. Da questo luogo, la madre di Gala è fuggita circa 50 anni fa, promettendo a se stessa che non sarebbe mai più tornata. Ma ecco l’imprevedibile ritorno con l’intenzione di ricominciare da capo. Però i pettegolezzi nella piccola città si diffondono con velocità e le donne si ritrovano a confrontarsi con i più oscuri segreti di famiglia, pronti ad emergere alla luce del sole. Nel frattempo, la donna si ritrova a supervisionare un vecchio vigneto e una cantina nella sua casa ancestrale nella regione della Catalogna in Spagna. Parlando del suo personaggio, Eva Longoria racconta: "Gala è in crisi d'identità all'inizio dello show. Tutta la sua vita è stata una intera menzogna, e deve fuggire all'improvviso in un paese che non conosce e in una lingua che non parla davvero. Inoltre la madre potrebbe o meno avere l'Alzheimer e la figlia è in una fase ribelle. Quindi, è in questa folle crisi, allo stesso tempo, un pesce fuor d'acqua, e deve essere lei a provvedere a tutto. Deve essere lei a capire dove andare, cosa fare". Il genere della serie è il dramedy, come sottolineato dall’attrice e produttrice: “Ogni volta che c'è un dramma, c'è una commedia perché è divertente perché è vero, ma la verità a volte è dolorosa. Quindi bilanciare tutto questo in uno spettacolo è molto difficile e quando lo fai bene, è piuttosto spettacolare". Tinte che potrebbero, sulla carta, strizzare l’occhio proprio alla serie indimenticabile che l’ha lanciata a livello internazionale. Parlando della lavorazione sulla serie, Eva Longoria ha ammesso di aver bevuto "vino alla fine di ogni giorno, a volte durante il giorno". E oggi, ricorda con nostalgia quelle settimane: "Sono davvero arrabbiata perché ora che sono tornata in America, non c'è più vino. Voglio tornare in Spagna!” In America, Land of Women è disponibile per lo streaming a partire dallo scorso mercoledì 26 giugno, su Apple TV+.