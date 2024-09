‘Dune 3’, il regista Villeneuve spiazza i fan

I fan della saga ‘Dune’ devono mettersi il cuore in pace. A quanto pare, infatti, manca ancora parecchio prima che possano tornare al cinema per vedere il terzo capitolo dell’adattamento cinematografico dei romanzi di Frank Herbert. Di questo e altro ha parlato il regista dei primi due film di ‘Dune’, Denis Villeneuve, ai microfoni del podcast ‘Little Gold Men’ di ‘Vanity Fair’.

Dittico, non trilogia

Nel corso dell’intervista rilasciata al podcast di ‘Vanity Fair’, Villeneuve ha spiegato che, per lui, i primi due film rappresentano un dittico, essendo, nell’insieme, l’adattamento dell’intero primo libro della saga. “Se realizzerò il terzo, attualmente in fase di scrittura, non sarà una trilogia” ha dichiarato il cineasta. E ha aggiunto: “Se tornerò su questo universo, sarà per creare qualcosa di nuovo, con una propria identità”. Secondo le sue parole, i due capitoli iniziali di ‘Dune’ devono essere visti come un unico grande film, piuttosto che come due episodi separati.

‘Dune: Messiah’

Villeneuve, infatti, è attualmente impegnato nell’adattamento del secondo libro della saga, ‘Messiah’. La storia è ambientata 12 anni dopo gli eventi del primo romanzo. E ciò richiederebbe un invecchiamento del cast per rispettare l’età più matura dei personaggi. Villeneuve avrebbe già alcune idee in proposito.

Resta da vedere se attori di primo piano come Timothée Chalamet, Zendaya e Florence Pugh torneranno, o se saranno scelti nuovi interpreti. Anche questa decisione verrà presa più avanti, dato che il regista ha espresso il desiderio di dedicarsi alle altre idee su cui sta lavorando prima di tornare a concentrarsi su ‘Dune’.

Nuovi progetti

Villeneuve ha dedicato gli ultimi 8 anni della sua vita al franchise che gli ha permesso di realizzare un sogno di lunga data: infatti era da tempo che desiderava adattare la saga letteraria che lo aveva affascinato profondamente quando era ancora un adolescente.

Dopo aver girato e seguito la distribuzione cinematografica di ‘Dune’ e ‘Dune: Parte 2’, uno dopo l’altro, il regista canadese si è preso una pausa ed è andato a rilassarsi in mezzo ai boschi, nella tranquillità e nella solitudine della natura. Ma ha continuato a scrivere per tutto il tempo. Oltre a ‘Dune: Messiah’, Villeneuve sta lavorando all’adattamento di genere fantascientifico ‘Rendezvous With Rama’ (‘Incontro con Rama’) e a un film epico su Cleopatra.

Stop dopo ‘Messiah’

Il regista canadese, infine, ha confermato la sua intenzione di allontanarsi dalla saga ‘Dune’ dopo il capitolo ‘Messiah’. Quindi altri adattamenti cinematografici dell’opera letteraria di Herbert potrebbero avvenire sotto la guida di un altro regista. “Credo sia una buona idea piantare alcuni semi in ‘Messiah’, in modo che qualcun altro possa portare avanti il lavoro, perché i libri successivi sono splendidi, anche se più complessi da adattare. Non chiudo le porte a un futuro adattamento, anche se non sarò io a realizzarlo” ha concluso Villeneuve.