Chi sono Adele Dezi e Fiorenza Tessari, new entry in ‘Blackout 2’

Iniziato il 14 gennaio scorso, “Blackout 2 – Le verità nascoste” andrà in onda tutti i martedì sera, in prima serata, su Rai 1 con l’ultimo appuntamento previsto per il 4 febbraio 2024, esattamente una settimana prima che inizi il Festival di Sanremo. Otto gli episodi che compongono questa seconda stagione con la messa in onda di due puntate per ogni appuntamento settimanale. Protagonista assoluto è Alessandro Preziosi, nei panni di Giovanni Lo Bianco per questo titolo che unisce il genere drammatico con l’impianto thriller della trama. In questa seconda stagione, ci sono anche due nuovi ingressi nel cast, con l’arrivo di Adele Dezi e Fiorenza Tessari. Ecco chi sono le due attrici e i personaggi che interpretano nella storia.

Chi è Adele Dezi

L’attrice interpreta il personaggio di Federica Guidi, ispettore dei soccorsi con un passato da infiltrata. Dopo aver seguito un corso di illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics e aver seguito il seminario incentrato sull’arte della parola tenuto da Roberto Graziosi, nel 2020 si è iscritta al Centro Sperimentale Cinematografia. Ha avuto alcune esperienze, all’inizio della carriera, nel mondo degli spot e delle pubblicità per poi partecipare a “Sketch Up” per Disney Channel nel 2020 e poi presenziare nel cast di “Concordia”, uscito nel 2022, due anni dopo. La serie tv, dopo un’anteprima al MipCom di Cannes nel 2023 è stata trasmessa in prima TV assoluta il 23 Maggio 2024 su SkyShowtime e in onda sulla ZDF dal 20 Ottobre 2024.

Ecco la sinossi ufficiale che riporta la trama sviluppata nel corso dei 6 episodi: “Concordia è una città utopica alla ribalta dell’era digitale, alimentata dalla sorveglianza dell’IA. All’indomani dell’omicidio di massa di 22 studenti, la donna d’affari Juliane Böhm Ericksen, ha avuto una soluzione visionaria con un potenziale globale. Una nuova forma non invasiva di tecnologia di sorveglianza AI, sviluppata dal figlio di Juliane, Noah, potrebbe essere il fondamento di un modello di business per migliorare la vita dei cittadini al di là delle forze dell’ordine, mentre i dati personali di un individuo sarebbero salvaguardati. A seguito di una tragedia e in attesa del crollo economico, Juliane fonda Concordia, la città ideale.”

Recentemente poi è stata scelta per entrare nel cast della fiction di Rai 1 “Blackout – Le verità nascoste”.

Chi è Fiorenza Tessari

L’attrice interpreta il ruolo di Sabrina Migliori. Il suo personaggio è quello di una geologa molto esperta, conoscitrice delle montagne che circondano la Valle del Vanoi. È di carattere pacata, molto equilibrata e responsabile. Fin dai primi momenti si occupa in modo materno di Lara, rimasta orfana del padre Umberto. Inoltre cerca in tutti i modi di evitare che il piano di Federica abbia successo.

Nata a Roma il 21 ottobre 1968, quasi vent’anni dopo, nel 1985, è diventata Miss 365 - Prima Miss dell'Anno. Deve il successo per il grande pubblico grazie al ruolo di Adriana Trevi che dal 2008 al 2014 ha impersonato nella soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”. Nel corso della sua carriera è stata impegnata, con ruoli più o meno importanti, in diversi progetti che includevano sia il cinema che la televisione. È figlia del regista Duccio Tessari e dell'attrice Lorella De Luca.

Il suo esordio sul grande schermo avviene nel 1985 grazie a Dario Argento che la sceglie per il cast di una delle sue pellicole di maggior successo, “Phenomena” (nella storia è una delle vittime del misterioso assassino). Negli anni a seguire viene notata anche da altri registi molto noti come Pupi Avati (per “Festa di laurea”), Bruno Cortini (“L’estate sta finendo”) e – più recentemente – Vincenzo Salemme per “SMM – Sotto mentite spoglie”). Anche la televisione la corteggia e Fiorenza Tessari partecipa a titoli molto noti. Oltre a “Un posto al sole” (dove recita per anni) è presente anche in “Una donna per amico 3”, “I Liceali 3”, “Suburra – La serie” e, recentemente prima di “Blackout”, anche per “Corpo libero”, inizialmente in streaming su Paramount+ e poi in prima serata, per tre appuntamenti, su Rai 2.

Parlando della sua gioventù e del padre Duccio Tessari, ha dichiarato:”Da bambina, quando vedevo i film con mio padre – il regista, attore e sceneggiatore Duccio Tessari – mi stupivo di come potesse anticipare sempre ogni virgola narrativa e di come fosse puntiglioso nei suoi giudizi. Oggi, invece, da attrice, capisco e condivido il suo punto di vista”. E tra tv e cinema, per sua scelta, ha deciso – invece- di non fare mai teatro, per un motivo ben preciso: “Sono stata cresciuta dalla tata perché mia madre – l’attrice Lorella De Luca – così come mio padre, lavorava sempre e ne ho sofferto. Per questo ho voluto essere un genitore più presente, soprattutto nella loro infanzia. Cascasse il mondo, la mattina, alle sette, ero in piedi a preparare la colazione per le mie figlie per poi portarle a scuola. La maternità e il teatro, poi, non andavano proprio a braccetto”.

‘Blackout 2 - Le verità nascoste’, la trama della seconda stagione

La trama della seconda stagione vede la storia riprendere esattamente dove si era fermata. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da parte Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a celare la verità agli altri. Molte nuove domande e il dubbio che fuori dalla Valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solamente le prime delle molte avventure che porteranno i protagonisti a scoprire le tante verità nascoste contenute in 8 nuovi episodi, recuperabili anche su Raiplay.

Elemento chiave del racconto è sempre il destino, con nuovi colpi di scena per questo mistery-drama ambientato sulle montagne innevate del Trentino. Una stagione che vede, alla regia, due giovani registi, Fabio Resinaro e Nico Marzano in grado di rappresentare in modo efficace la suspence, l’aumento dei sospetti, la tenerezza e il coraggio di tutti i personaggi al centro della trama, inclusi i nuovi ingressi pronti ad animare le vicende.

Personaggio chiave è Giovanni, broker di successo notevolmente cambiato dall’esperienza accanto a sua figlia Elena, in coma, innamorato di Claudia, la dottoressa che le ha salvato la vita e che lui avrebbe dovuto uccidere.