Chi è Tom Schilling, protagonista di ‘Inspira, espira, uccidi’

“Inspira, espira, uccidi” è una serie tv disponibile su Netflix e tra le più viste, negli ultimi giorni, dagli abbonati della piattaforma streaming. Spesso ai primi posti della top ten, queta dark comedy sembra aver conquistato il pubblico, grazie al ritmo e alla trama per nulla banale. A interpretarla, come protagonista principale, c’è Tom Schilling.

La carriera e la vita privata di Tom Schilling

Nella produzione Netflix, Tom Schilling interpreta b, un avvocato molto stressato che decide di travolgere completamente la propria vita. Un giorno l’uomo si iscrive a un corso di mindfulness ma riuscirà a rilassarsi soltanto in un modo: lavorando in collaborazione con la mafia.

Tom Schilling è cresciuto nell'ex quartiere della Germania dell'Est del distretto di Mitte, a Berlino. Venne notato quando aveva solamente 12 anni dal regista teatrale Thomas Heise e venne scelto per lo spettacolo “Im Schlagschatten des Mondes” (Sotto l'ombra della luna). Fece parte della compagnia teatrale Berliner Ensemble per ben 4 anni e, con i soldi guadagnati, decide di lasciare casa dei suoi genitori quando era appena maggiorenne.

Il debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 1996, grazie alla serie tv Onkel Doc!, quando aveva 14 anni. Successivamente è stato scelto per il film teatrale Paradise Mall dove ha recitato al fianco di Franka Potente, Daniel Brühl e Heiner Lauterbach, ma la svolta per lui è arrivata grazie alla sua interpretazione in Crazy (uscito nel 2000 con la regia di Hans-Christian Schmid)

Ha fatto parte della pellicola “I ragazzi del Reich” nel 2004 (applaudito dalla critica e dalle recensioni) e ottenne il ruolo del giovane Adolf Hitler nel film Mein Kampf di Urs Odermatt del 2009-.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, nel 2006 ha avuto un figlio da una donna il cui nome non è mai stato reso noto, mantenendo riservata la sua privacy. Nella primavera del 2014 lui e la sua nuova compagna, l'assistente alla regia Annie Mosebach, hanno avuto un figlio. Qualche anno dopo, nel gennaio 2017, sono diventati genitori di una bambina. Infine, nei primi mesi del 2019, Schilling e Mosebach si sono sposati.

La trama di “Inspira, espira, uccidi”

Ecco di cosa parla “Inspira, espira, uccidi”, la serie disponibile su Netflix che ha lanciato sempre più, a livello internazionale, l’attore tedesco: Bjorn Diemel è un avvocato di successo che si trasforma, improvvisamente, in un assassino. Decide di partecipare a un seminario di mindfulness, con la speranza di riuscire a migliorare il suo equilibrio tra lavoro e vita privata. Vorrebbe essere un padre migliore, avere più tempo da passare con sua figlia e cercare di salvare il suo matrimonio, apparentemente agli sgoccioli. Il seminario, però, porta risultati inaspettati. Applicando le tecniche di mindfulness apprese durante il corso al suo cliente Dragan Sergowicz, un feroce e spietato boss della mafia, Bj0rn è coinvolto in un vortice di violenza che porta l'attenzione della polizia e anche del clan mafioso. Ma, per assurdo, in questo nuovo equilibrio folle, Bjorn si rende conto di essere in grado di mantenere la calma e anche a organizzare la sua quotidianità. E il suo nuovo stile di vita non lo turba nemmeno più di tanto. Anzi.