Chi è Sophia Bush, che interpreta Cass Beckman in ‘Grey's Anatomy 21’

Una delle novità di ‘Grey’s Anatomy 21’ è la new entry Sophia Anna Bush, nota anche nella moda e sul fronte dell’impegno sociale. A renderla famosa nella recitazione è stato, in particolare, il ruolo di Brooke Davis nella serie drammatica ‘One Tree Hill’. Nella sua filmografia rientrano anche film popolari e di successo come ‘John Tucker Must Die’, ‘The Hitcher’ e ‘The Narrows’. Dal 2014 al 2017, la Bush ha interpretato il detective Erin Lindsay nella serie poliziesca ‘Chicago P.D.’.

Cass Beckman

La nuova stagione di ‘Grey’s Anatomy’ è cominciata a settembre negli Stati Uniti. Il debutto della Bush è previsto nell’episodio in programma il 7 novembre 2024. Il finale della stagione 20 della serie si era focalizzata in particolare sul conflitto tra Meredith e Catherine Fox (rispettivamente, Ellen Pompeo e Debbie Allen). Nei nuovi episodi, in base alle indiscrezioni circolate, a quanto pare Sophia Bush interpreterà la dottoressa Cass Beckham, chirurga traumatologica del Seattle Presbyterian. Cass è sposata a David Beckman, un chirurgo cardio-toracico al Grey Sloan Memorial Hospital.

Vita privata

Sul set di ‘One Tree Hill’ Sophia ha conosciuto Chad Michael Murray, con cui si è poi sposata nella primavera 2005. Dopo solo cinque mesi dal matrimonio, però, la coppia ha annunciato la separazione e l'anno successivo il divorzio. L'8 gennaio 2011, una sua cugina di secondo grado, la piccola Christina-Taylor Green, di soli 9 anni, ha perso la vita nella sparatoria di Tucson, in Arizona. Tra il 2014 e il 2016, Sophia ha frequentato Jesse Lee Soffer, con cui ha recitato in ‘Chicago P.D.’. Nel maggio 2020 ha iniziato a frequentare l'uomo d'affari Grant Hughes, con cui si è fidanzata nell'agosto 2021. La coppia si è sposata l'11 giugno 2022 al Philbrook Museum of Art di Tulsa, ma ha annunciato la separazione ad agosto 2023.

Nuovo amore

Come l’attrice ha raccontato in un’intervista a ‘Glamour’, quando, dopo aver atteso diverso tempo, ha capito che era arrivato il momento di divorziare da Hughes, ha ricevuto conforto dalla frequentazione di un gruppo di donne che condividevano le loro esperienze. La Bush ha trovato un sostegno che l’ha piacevolmente sorpresa. E il suo cuore è tornato a battere: “Non mi aspettavo di trovare l'amore lì, ma quando è successo, non potevo ignorarlo”, ha detto la new entry del cast di ‘Grey’s Anatomy 21’, con riferimento alla sua storia con l’ex calciatrice Ashlyn Harris. Innamorarsi di lei – ha detto l’attrice – l'ha aiutata a guarire ferite del passato e a ristabilire un legame con la madre. La comunità queer – ha sottolineato la Bush – le ha offerto amore e supporto, facendola sentire finalmente a casa.