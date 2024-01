Chi è Sara Lazzaro, Agnese di ‘Doc – Nelle tue mani 3’

È cominciata la terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’, il giovedì sera su Rai 1. Accanto a Andrea Fanti (Luca Argentero) e Giulia Giordano (Matilde Gioli), tra i protagonisti principali c’è anche il personaggio di Agnese Tiberi, interpretato da Sara Lazzaro. La Tiberi è l’ex moglie di Fanti. È una brava professionista ed è una donna forte e sensibile, con profondi dolori alle spalle. Nella prima stagione l’abbiamo vista nel ruolo di direttrice sanitaria dell’ospedale dove lavorano tutti e due, oltre alla Giordano. Un posto che però ha perso nella seconda stagione, a causa dell’inchiesta legata ad alcuni problemi verificatisi durante l’emergenza sanitaria della pandemia. Dopo essere stata sollevata dall’incarico, Agnese è tornata a indossare il camice in neuropsichiatria. Nei nuovi episodi, Andrea, che a sua volta è nuovamente primario, sta recuperando a poco a poco la memoria. Ma questo sembra preoccupare fortemente la Tiberi…

Origini

L’attrice Sara Lazzaro, che in ‘Doc 3’ presta il volto ad Agnese Tiberi, è nata a Rovolon, in provincia di Padova. Se per il ramo paterno è italiana, da parte di sua madre ha radici americane. In alcune interviste ha dichiarato che la sua città del cuore è Venezia. E proprio lì risulta che la Lazzaro si sia laureata in Arti visive e dello spettacolo presso lo IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). Successivamente, a Londra, la Lazzaro si è laureata al Drama Centre con un Master in Performance, specializzandosi in recitazione cinematografica. Ha passato diverso tempo in America. Tra un provino e l’altro ha fatto pure la commessa in un negozio di scarpe a Los Angeles. In quell’occasione ha incontrato star come Drew Barrymore e Naomi Watts, che, come ha raccontato l’artista, sono state molto semplici e alla mano. Ospite di recente a ‘La volta buona’ di Caterina Balivo, la Lazzaro ha raccontato quegli aneddoti e un altro episodio: un giorno, mentre stava aspettando il bus, ha visto dal vivo Clint Eastwood, all’epoca sindaco di Carmel-By-The-Sea. Nel 2016 è stata premiata con il riconoscimento Cinema Veneto Leone di vetro in quanto interprete rivelazione per la figura di Maria in ‘The Young Messiah’.

Altri lavori

Negli ultimi anni Sara Lazzaro ha partecipato a diverse produzioni di successo oltre a ‘Doc – Nelle tue mani’. L’attrice ha recitato nel film ’18 regali’ nel ruolo di Carla. La pellicola, diretta da Francesco Amato nel 2020, vede come protagonisti Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo. L’abbiamo vista anche nella serie ‘Volevo fare la rockstar’ insieme a Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Anna Ferzetti, Emanuela Grimalda. In quella fiction il suo personaggio è quello di Daniela. La serie è andata in onda dal 2019 al 2022, per due stagioni. Nel 2021 Sara ha recitato anche in ‘Welcome Venice’, film di Andrea Segre ambientato a Venezia. Ha condiviso il set con Andrea Pennacchi e Paolo Pierobon. Al progetto, tra gli altri, hanno lavorato anche Ottavia Piccolo e Roberto Citran. Al centro c’è la storia di Alvise e Pietro, che sono due fratelli e vengono da una famiglia di pescatori dell’isola di Giudecca. La Lazzaro è anche Monica Ferri in una recente serie molto amata dal pubblico nel 2023, ‘Call My Agent - Italia’, di cui si attende la seconda stagione. Monica è l’efficiente e grintosa assistente dell’agente Vittorio Baronciani (Michele Di Mauro), nello studio Claudio Maiorana Agency. Nel cast ci sono anche Maurizio Lastrico, Sara Drago, Francesco Russo, Kaze, Livia Rossi, Emanuela Fanelli, la compianta Marzia Ubaldi, scomparsa lo scorso ottobre. I nuovi episodi sono attesi su Sky nei prossimi mesi.

Vita privata

L’attrice veneta, formatasi anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ha dichiarato di avere un compagno, con il quale è molto felice. Non si conoscono al momento le generalità del partner. Da più di due anni la coppia ha preso con sé una cagnolina, Kyla, a cui la Lazzaro è molto legata.