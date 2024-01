Doc 3, su Raiuno la nuova stagione: quando comincia e anticipazioni

Finalmente l’attesa è finita. A partire dal giovedì 11 gennaio 2024, su Rai 1, arriveranno i nuovi episodi di 'Doc - Nelle tue mani'. La fiction è talmente seguita e apprezzata dal pubblico da essere approdata in un’anteprima speciale nei cinema. Il 18 e 19 dicembre 2023, sul grande schermo, i più impazienti hanno potuto seguire le avventure dei medici e pazienti del Policlinico Ambrosiano di Milano con i primi due episodi della terza stagione. Un segno di quanto la fiction sia ormai diventata cult in pochissimo tempo, dopo il boom di ascolti segnato. In passato, questa scelta era stata fatta solo in rari casi, come per “Il commissario Montalbano” e “L’amica geniale”.

'Doc - Nelle tue mani 3', cast e anticipazioni

Come già accennato, Doc 3 partirà l’11 gennaio 2024, in prima serata su Rai 1. La terza stagione sarà composta da sedici episodi, per un totale di otto prime serate. Alla regia tornerà Jan Maria Michelini (già alla direzione della prima stagione), Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. Nel cast ritroveremo Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio. A loro si aggiungeranno alcune new entries: Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong.

Cosa accadrà in questa terza stagione? Le indiscrezioni sono poche ma sicuramente ritroveremo Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) deciso a continuare il suo percorso e la terapia per riacquistare la memoria. Chi invece spera che lui non ricordi tutto quanto gli è accaduto in passato è Agnese, la sua ex moglie, che nasconde un segreto. Se lui lo scoprisse, le conseguenze potrebbero essere inimmaginabili. Ovviamente le bocche sono cucite in merito a quello che la donna sta tacendo e come potrebbe reagire Doc, una volta scoperta la verità.

Se Agnese si augura che le cose possano non cambiare, c’è invece un altro personaggio che sostiene e supporta il recupero del medico. Parliamo di Giulia, piena di speranze all’ipotesi che Andrea Fanti possa finalmente ricordare il loro amore, La donna, però, nella precedente stagione ha iniziato una relazione con Lorenzo. Divisa tra i sentimenti che prova, Giulia sembra comunque intenzionata a trasferirsi in un altro ospedale e lasciare il suo lavoro al Policlinico Ambrosiano di Milano.

Più precisamente, nella puntata in onda giovedì 11 gennaio 2023, potremo conoscere anche i tre nuovi specializzandi Federico, Martina e Lin, tre giovani molto differenti tra loro ma con il desiderio di diventare dei bravi medici. Andrea Fanti rischierà di vedere chiuso il reparto per colpa della nuova direttrice amministrativa, che scombussolerà tutte le dinamiche.

E Carolina, la figlia di Andrea? Da alcuni spoiler sembra che i telespettatori la potranno ancora vedere ma non è chiaro se in alcuni flashback o in pianta stabile. Del resto, nella seconda stagione, aveva deciso di lasciare Milano e trasferirsi a lavorare a Verona. Sarà ancora così o è previsto un suo ritorno? Queste domande – insieme a molte altre – troveranno la risposta nel corso delle prossime 8 prime serate del giovedì sera di Rai 1, a partire dalle 21.30 circa.